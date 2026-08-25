Cuentas compartidas entre padres e hijos: el error que puede salir caro en una herencia

Muchas familias intentan dejarlo todo ordenado antes de que llegue un problema. Es una preocupación lógica: evitar trámites complicados, discusiones entre herederos, bloqueos en el banco y papeleos en un momento emocionalmente difícil. Por eso, cada vez es más habitual que padres y madres planteen a sus hijos una solución aparentemente sencilla: añadirlos como titulares en sus cuentas bancarias.

Sobre el papel, la idea parece cómoda. Si el hijo ya aparece en la cuenta, podrá operar con normalidad, pagar recibos, consultar movimientos y, llegado el momento de la herencia, todo parecerá más fácil. Sin embargo, este tipo de decisiones pueden generar una falsa sensación de seguridad. Estar en una cuenta no siempre significa ser dueño del dinero que hay dentro. Y ahí está el error que muchos descubren demasiado tarde.

Cotitularidad de cuentas

La abogada Laura Lobo señala que muchas personas creen que al meter a un hijo como cotitular en una cuenta bancaria una parte del dinero pasa automáticamente a pertenecerle. De esa forma, piensan que luego será más sencillo tramitar la herencia o incluso que podrán ahorrarse parte del Impuesto de Sucesiones. Pero la realidad jurídica no funciona exactamente así.

Titularidad

La clave está en diferenciar dos conceptos: la titularidad de la cuenta y la titularidad real del dinero. La cotitularidad de una cuenta bancaria implica poder de disposición, es decir, la posibilidad de operar con esa cuenta, sacar dinero, hacer transferencias o gestionar pagos según el régimen pactado con el banco. Pero, como advierte Laura Lobo, eso no determina por sí solo de quién es el saldo. Dicho de otro modo: si todo el dinero procede de las pensiones, ahorros o ingresos de los padres, añadir al hijo a la cuenta no convierte automáticamente ese dinero en suyo.

Esta distinción también aparece en la práctica bancaria cuando fallece un titular. El Banco de España explica que, si muere el titular de una cuenta, los herederos pueden necesitar acreditar su condición mediante certificado de defunción, certificado del Registro de Actos de Última Voluntad y testamento o declaración de herederos. Además, la entidad debe facilitar información sobre el saldo existente a la fecha del fallecimiento y sobre movimientos posteriores, una vez acreditada la condición de heredero.

Mis padres quieren ponerme en sus cuentas bancarias para facilitar la herencia: el aviso de una abogada / IMAGEN GENERADA POR IA

El Banco de España también recuerda que las entidades necesitan documentación sobre aceptación, partición y adjudicación de herencia, junto con la acreditación del pago o exención del Impuesto de Sucesiones, antes de entregar a los herederos los productos con saldo del fallecido. Esto es importante porque desmonta otra idea frecuente: poner a un hijo en la cuenta no sirve, por sí solo, para saltarse la fiscalidad de la herencia. Si el dinero pertenecía realmente a los padres, ese saldo deberá computarse en la sucesión en la parte que corresponda, aunque el hijo figurara como cotitular.

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Movimientos bancarios

Además, hay que tener cuidado con los movimientos realizados antes del fallecimiento. Si un hijo añadido a la cuenta empieza a retirar dinero que en realidad procede de sus padres, esas disposiciones pueden generar problemas entre herederos o dudas fiscales. Una cosa es ayudar a gestionar gastos cotidianos de los padres y otra muy distinta es apropiarse de fondos como si fueran propios. Si hay varios hermanos, la situación puede volverse todavía más delicada: el hecho de que uno aparezca en la cuenta no le da automáticamente derecho a quedarse con todo el saldo si no puede demostrar que ese dinero era suyo.