Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, alerta sobre la regla de los 15 años que puede dejarte sin pensión: “No tienes derecho, sin matices, no cobras nada”

Llegar a la edad de jubilación en nuestro país no es sinónimo de cobrar una pensión. La Seguridad Social fija una serie de requisitos que se han de cumplir para poder acceder a este régimen y tener derecho a una ayuda.

La Ley General de la Seguridad Social establece dos requisitos fundamentales para cobrar una pensión:

tener al menos 15 años cotizados a lo largo de toda nuestra vida laboral

que 2 de ellos sean en los últimos 15 años

El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz explica que, aunque parezca lo contrario, estos dos requisitos no se cumplen en muchos casos, especialmente cuando hablamos de mujeres nacidas en los años 50 o 60 y que, por diferentes circunstancias, tuvieron que abandonar el mercado laboral o no pudieron acceder a él.

Debido a estos motivos, la legislación se ha ido adaptando y, por ejemplo, hace años que el trabajo parcial se equiparó a la jornada completa a efectos de jubilación. Otro punto importante es que a la mujer trabajadora se le bonifica con 112 días por parto, “pero aún así en muchos casos no es suficiente”, afirma Muñoz.

Entonces, ¿qué ocurre si no alcanzas los 15 años de cotización? “La respuesta es muy clara y también muy dura. No tiene derecho a pensión de jubilación. Así sin matices, o llegas a los 15 años o no cobras nada. Es un sistema de o todo o nada”, afirma rotundo.

En este sentido, el funcionario también añade que “con tan solo 15 años cotizados tu pensión de jubilación puede ser muy baja, pero se permite complementar hasta alcanzar la pensión mínima siempre y cuando no supere un determinado nivel de ingresos. Estamos hablando de pensiones de 888 euros con cónyuge, 936 euros sin cónyuge o 1256 euros mensuales con cónyuge a cargo”.

Pensión no contributiva

Muñoz también se hace varias preguntas: ¿por qué alguien con menos de 15 años cotizados no puede acceder a una pensión proporcional, aunque sea muy pequeña? ¿Por qué no existe un sistema más flexible para aquellas personas que han tenido trayectorias laborales complicadas? Y la respuesta habitual es, para eso están las pensiones no contributivas.

Los requisitos para cobrar una pensión contributiva son: