El SEPE busca trabajadores para el sector de los deportes de invierno en España, Austria, Francia, Alemania, Italia, Noruega y Suecia

Si eres amante de los deportes de invierno y quieres trabajar en este sector de ocio, aquí tienes una oportunidad. EURES a través del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) busca a candidatos que quieran trabajar en los sectores de turismo, hostelería, restauración, ocio, deportes de invierno, transporte, logística, comercio, fitness y trabajo con niños, entre otros.

El próximo 15 de septiembre tendrá lugar el evento online Seize the Winter donde se darán más detalles aunque, antes de esta fecha, empleadores de Austria, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Eslovenia, España y Suecia presentarán ofertas de trabajo en estos sectores para que puedas postularte al puesto que más se asemeje a tu perfil laboral.

Así pues en el evento podrás saber más detalles sobre cómo se vive y se trabaja en cada uno de los países, las presentaciones de los empleados y ver qué ofrecen y la posibilidad de realizar una entrevista online.

Solicitar empleo y confirmar entrevistas

No basta con subir tu currículum, debes postularte a empleos para que los empleadores te vean.

Explora la plataforma y solicita puestos que se ajusten a tus habilidades y experiencia.

Los empleadores pueden invitarte a una o más entrevistas en línea el día del evento o durante la semana posterior al mismo.

Si resultas preseleccionado recibirás una notificación con los horarios de entrevista disponibles; es importante responder lo antes posible.

Cómo inscribirse en el evento

Para participar en el evento debes registrarte y subir tu CV (el SEPE recomienda hacerlo en Europass si aún no tienes uno) con antelación, solicita cualquier puesto que se ajuste a tu perfil anunciado para este evento.