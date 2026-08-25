Cómo saber cuánto cobrarás si adelantas la jubilación: así funciona el simulador de la Seguridad Social

Alfonso Muñoz Cuenca es funcionario de la Seguridad Social y, como tal, una de las preguntas que más le hacen es cuánto quedará de pensión si se adelanta la jubilación. Y es que, el cálculo que antes necesitaba de bastante papeleo, citas y dolores de cabeza, ahora puede calcularse usando un simulador disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social.

Mediante el simulador de jubilación puedes calcular cuándo te conviene poner fin a tu actividad laboral. / Daniel Tortajada / LEV

Cómo acceder al simulador de jubilación

Primero, es necesario acceder al apartado Tu Seguridad Social, mediante certificado digital. Allí se puede consultar la información sobre los años cotizados y la fecha prevista para la jubilación ordinaria. Después, la opción "Simular tu jubilación" permite calcular una estimación de la pensión y modificar la fecha de retiro.

Muñoz Cuenca utiliza como ejemplo el caso de una persona con 44 años y nueve meses cotizados: su jubilación ordinaria sería el 24 de diciembre de 2026, a los 65 años, con una pensión estimada de 2.287 euros mensuales.

Al adelantar la fecha un año, al 24 de diciembre de 2025 (y señalar que se trata de un cese voluntario) el simulador calcula una pensión de 2.110 euros mensuales. Aplicando una revalorización estimada del 2,6% a partir del 1 de enero, esa cuantía pasaría a 2.164 euros, tal y como explica el funcionario.

Es decir: la diferencia respecto a esperar hasta los 65 años sería, en este supuesto, de 122 euros mensuales.

Elegir la fecha puede cambiar el resultado

El funcionario también simuló otras fechas. Si esta persona se jubilara el 24 de enero de 2026, la pensión estimada sería de 2.113 euros. En febrero ascendería a 2.122 y en marzo a 2.132 euros. En abril alcanzaría los 2.145 euros.

Y no sería hasta el 24 de mayo de 2026 cuando la estimación subiría a 2.167 euros, apenas tres euros más que los 2.164 euros resultantes de adelantar la jubilación a diciembre de 2025 y aplicar después la revalorización indicada.

Cuenca advierte que cada caso es diferente y que la penalización depende de los meses que se adelante la jubilación, por lo que es recomensable utilizar el simulador y estudiar distintas fechas antes de tomar una decisión.