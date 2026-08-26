Alejandro Hellín, experto en climatización: “Si estamos a 30 grados y ponemos el aire acondicionado a 16, el compresor irá al máximo y tendremos un problema de consumo”
El técnico indica que la temperatura razonable para tener en nuestra casa sería en torno a los 25 o 27 grados
Estos días en los que el calor aprieta, uno de los gestos más habituales al llegar a casa es encender el aire acondicionado poniéndolo al mínimo con la esperanza de que la habitación se enfríe más rápido. Sin embargo, ponerlo a 16 grados no significa que el aparato vaya a enfriar antes y puede provocar justo lo contrario de lo que se busca: que el equipo trabaje durante más tiempo a máxima potencia y aumente el consumo eléctrico. Enfriará más rápido pero lo notarás en la factura.
La clave está en la diferencia entre la temperatura que hay en la estancia y la que se solicita al climatizador. Así lo indica el experto en climatización Alejandro Hellín en el podcast ‘Sector oficios’, que explica que si en una habitación hay 30 grados y se programa el equipo a 25, la máquina debe salvar una diferencia de cinco grados y adapta el funcionamiento del compresor a esa demanda. En cambio, “si tú tienes 30 grados y le pides 16, arrancará el compresor y se irá a su máxima potencia, ese es el problema de consumo de un equipo”.
Hellín explica que lo recomendable es establecer una temperatura de trabajo razonable, situada en torno a los 25 o 27 grados, en lugar de llevar el termostato al mínimo, algo que considera “innecesario”. El objetivo no es obligar al aparato a funcionar al límite, sino mantener una temperatura confortable permitiendo que el equipo module su potencia según las necesidades reales de la estancia.
Modo eco en el aire acondicionado
Cuando le preguntan cuánto hay de verdad en el ahorro de dinero usando el modo ‘eco’, Hellín indica que sí es cierto. “Trabaja al menor consumo posible, amoldando la temperatura que hay en el ambiente con una temperatura de consigna adecuada para que el equipo trabaje a menor consumo”, señala el experto.
Por último, señala que en el sector: “El 70 % de la gente engaña al usuario, lo he comprobado muchas veces. La gente llega y dice se le ha ido el compresor, se le ha ido la placa y yo he ido como técnico, a posteriori, y a lo mejor era un condensador o un cable quemado… hay mucha gente que instala y no sabe reparar”, y concluye diciendo que “alguien se dedique al aire acondicionado no significa que sepa repararlo y es uno de los males más endémicos del sector”.
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