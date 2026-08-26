Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse lunarTornado CalpTitíes VillenaA oscuras AlbuferetaCrimen descuartizadoEl tiempo hoyEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Carlos Llull, experto en climatización: “La potencia de la etiqueta del aire acondicionado no es lo que va a consumir toda la noche”

El técnico explica cómo reducir el consumo del aparato para no llevarte una sorpresa en la factura eléctrica

Siete de cada diez españoles evitan encender el aire acondicionado por miedo a la factura de la luz

Siete de cada diez españoles evitan encender el aire acondicionado por miedo a la factura de la luz

Siete de cada diez españoles evitan encender el aire acondicionado por miedo a la factura de la luz / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
O. Casado

O. Casado

Si piensas que tener encendido el aire acondicionado toda la noche o todo el día te va a multiplicar el precio de la factura de la luz, estás equivocado. Si el aparato mantiene una temperatura constante, el consumo diario no debería superar el euro si lo tienes conectado toda la noche.

Así lo explica el experto en climatización Carlos Llull, que también ha explicado algunos de los errores más habituales que cometemos a la hora de usar este aparato tan necesario en verano. Algunos de los errores son poner el aire a muy baja temperatura pensando que así la habitación se enfriará más rápido, apagarlo y encenderlo continuamente, no limpiar los filtros con la asiduidad necesaria o no realizar un mantenimiento de la máquina. Todo esto puede llevar a encarecer la factura de la luz y a acortar la vida útil del aparato.

Potencia del aire acondicionado

Otra de las confusiones habituales al calcular cuánto cuesta utilizar el aire acondicionado consiste en multiplicar directamente la potencia indicada en la ficha técnica por todas las horas que permanece encendido. Llull explica que un aire acondicionado inverter no mantiene constantemente su potencia máxima durante toda la noche.

“Mucha gente me dice: "Carlos, es que mi aire acondicionado consume 100 W y si lo dejo 8 horas encendido me voy a arruinar." Pues la realidad es que no funciona exactamente así, porque la potencia que aparece en la etiqueta no es el consumo constante”, indica el experto. Para él, lo primero que hay que entender es que la potencia que aparece en la ficha técnica del equipo no significa que vaya a consumir eso durante toda la noche.

Trucos para enfriar tu casa sin aire acondicionado

Trucos para enfriar tu casa sin aire acondicionado

INFORMACIÓN TV

El técnico explica que ahora prácticamente todos los aparatos que se instalan son inverter. Esto quiere decir que si por ejemplo en la calle hay 36ºC y llegas a casa y hay 31ºC y programas el aire a 25ºC, “durante los primeros minutos el compresor va a trabajar a una potencia elevada porque necesita eliminar rápidamente todo ese exceso de calor de la vivienda. Pero una vez que alcanza la temperatura seleccionada, ya no necesita seguir funcionando al máximo, lo que hace es reducir automáticamente su potencia, es decir, empieza a modular”.

Noticias relacionadas y más

Llull lo compara con un automóvil: al incorporarse a una autopista es necesario acelerar para alcanzar la velocidad deseada, pero después basta con mantenerla. Por eso insiste en que no puede conocerse el gasto real de un aire acondicionado únicamente mirando su potencia nominal.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carlos Llull, experto en climatización: 'Dormir con el aire acondicionado encendido toda la noche cuesta menos de un euro
  2. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Me da igual el convenio, tu empresa no puede darte solo tres días de permiso retribuido
  3. Los hoteles alertan de la pérdida de 150 millones y 15.000 empleos en la Comunidad Valenciana por la falta de rentabilidad del Imserso
  4. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa del cambio que llega el 1 de septiembre para los trabajadores que están de baja: “Una cosa es el aviso y otra la notificación”
  5. Gonzalo Bernardos explica por qué la pensión media supera al salario más frecuente: “Las pensiones son muy generosas”
  6. Mercadona ya tiene hasta su propio tipo de letra
  7. Torrevieja y Orihuela son los municipios turísticos donde más viviendas se venden de toda España
  8. Las altas temperaturas 'exprimen' 60.000 toneladas de limones en Alicante

Carlos Llull, experto en climatización: “La potencia de la etiqueta del aire acondicionado no es lo que va a consumir toda la noche”

Carlos Llull, experto en climatización: “La potencia de la etiqueta del aire acondicionado no es lo que va a consumir toda la noche”

Alejandro Hellín, experto en climatización: “Si estamos a 30 grados y ponemos el aire acondicionado a 16, el compresor irá al máximo y tendremos un problema de consumo”

Alejandro Hellín, experto en climatización: “Si estamos a 30 grados y ponemos el aire acondicionado a 16, el compresor irá al máximo y tendremos un problema de consumo”

Vuelta al cole con padres separados: quién paga los libros y cómo evitar conflictos

Vuelta al cole con padres separados: quién paga los libros y cómo evitar conflictos

Nunca hagas esto en tu testamento: el error que puede enfrentar a tus hijos en la herencia

Nunca hagas esto en tu testamento: el error que puede enfrentar a tus hijos en la herencia

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: qué hacer si tu vecino está de obras y no soportas el ruido

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: qué hacer si tu vecino está de obras y no soportas el ruido

El SEPE busca trabajadores para el sector de los deportes de invierno en España, Austria, Francia, Alemania, Italia, Noruega y Suecia

El SEPE busca trabajadores para el sector de los deportes de invierno en España, Austria, Francia, Alemania, Italia, Noruega y Suecia

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, alerta sobre la regla de los 15 años que puede dejarte sin pensión: “No tienes derecho, sin matices, no cobras nada”

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, alerta sobre la regla de los 15 años que puede dejarte sin pensión: “No tienes derecho, sin matices, no cobras nada”

Carlos Llull, experto en climatización: “Dormir con un ventilador de techo encendido toda la noche cuesta menos de 80 céntimos”

Carlos Llull, experto en climatización: “Dormir con un ventilador de techo encendido toda la noche cuesta menos de 80 céntimos”
Tracking Pixel Contents