Carlos Llull, experto en climatización: “La potencia de la etiqueta del aire acondicionado no es lo que va a consumir toda la noche”
El técnico explica cómo reducir el consumo del aparato para no llevarte una sorpresa en la factura eléctrica
Si piensas que tener encendido el aire acondicionado toda la noche o todo el día te va a multiplicar el precio de la factura de la luz, estás equivocado. Si el aparato mantiene una temperatura constante, el consumo diario no debería superar el euro si lo tienes conectado toda la noche.
Así lo explica el experto en climatización Carlos Llull, que también ha explicado algunos de los errores más habituales que cometemos a la hora de usar este aparato tan necesario en verano. Algunos de los errores son poner el aire a muy baja temperatura pensando que así la habitación se enfriará más rápido, apagarlo y encenderlo continuamente, no limpiar los filtros con la asiduidad necesaria o no realizar un mantenimiento de la máquina. Todo esto puede llevar a encarecer la factura de la luz y a acortar la vida útil del aparato.
Potencia del aire acondicionado
Otra de las confusiones habituales al calcular cuánto cuesta utilizar el aire acondicionado consiste en multiplicar directamente la potencia indicada en la ficha técnica por todas las horas que permanece encendido. Llull explica que un aire acondicionado inverter no mantiene constantemente su potencia máxima durante toda la noche.
“Mucha gente me dice: "Carlos, es que mi aire acondicionado consume 100 W y si lo dejo 8 horas encendido me voy a arruinar." Pues la realidad es que no funciona exactamente así, porque la potencia que aparece en la etiqueta no es el consumo constante”, indica el experto. Para él, lo primero que hay que entender es que la potencia que aparece en la ficha técnica del equipo no significa que vaya a consumir eso durante toda la noche.
El técnico explica que ahora prácticamente todos los aparatos que se instalan son inverter. Esto quiere decir que si por ejemplo en la calle hay 36ºC y llegas a casa y hay 31ºC y programas el aire a 25ºC, “durante los primeros minutos el compresor va a trabajar a una potencia elevada porque necesita eliminar rápidamente todo ese exceso de calor de la vivienda. Pero una vez que alcanza la temperatura seleccionada, ya no necesita seguir funcionando al máximo, lo que hace es reducir automáticamente su potencia, es decir, empieza a modular”.
Llull lo compara con un automóvil: al incorporarse a una autopista es necesario acelerar para alcanzar la velocidad deseada, pero después basta con mantenerla. Por eso insiste en que no puede conocerse el gasto real de un aire acondicionado únicamente mirando su potencia nominal.
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