Nunca hagas esto en tu testamento: el error que puede enfrentar a tus hijos en la herencia

Hacer testamento suele verse como una forma de dejar las cosas claras. Muchas familias lo hacen precisamente para evitar problemas, ordenar el reparto de los bienes y ahorrar discusiones a los hijos cuando llegue el momento. La intención suele ser buena: que nadie tenga que pelear, que todos sepan qué corresponde a cada uno y que la herencia se tramite de la manera más tranquila posible.

El problema es que un testamento mal entendido puede conseguir justo lo contrario. A veces, una frase que suena razonable en la notaría o una distribución que parece justa sobre el papel acaba generando dudas, agravios y conflictos entre hermanos. Especialmente cuando los padres creen que están repartiendo “a partes iguales”, pero en realidad han dejado bienes concretos de valores muy distintos a cada hijo sin prever cómo se compensará esa diferencia.

Testamento

La abogada Laura Lobo advierte de un error que, según explica, se encuentra con frecuencia en testamentos: padres que quieren repartir su herencia por igual entre sus hijos, pero lo hacen asignando bienes concretos a cada uno. Por ejemplo, dejan al hijo que quiere la casa del pueblo esa vivienda, al que prefiere la casa de la playa se la adjudican también y al tercero le dejan la casa de la ciudad. Después, añaden que todos los hijos son herederos a partes iguales. Y ahí aparece el problema: esa redacción puede no equivaler en la práctica a un reparto igualitario.

Reparto igualitario

La clave está en que no todos los bienes valen lo mismo. Una casa en el pueblo, una vivienda en la playa y un piso en la ciudad pueden tener valores muy diferentes. Si el testamento no prevé compensaciones, pagos en metálico, ajustes o una partición clara, los hijos pueden descubrir al fallecer los padres que aquello que toda la vida se les presentó como “igual para todos” no lo es realmente. El Código Civil permite al testador hacer la partición de sus bienes por última voluntad, pero esa partición debe respetarse en cuanto no perjudique la legítima de los herederos forzosos.

Así, no basta con entender lo que pone en el testamento; hay que entender cómo se va a ejecutar. Muchas veces, los padres creen que nombrar herederos a partes iguales corrige cualquier diferencia anterior, pero si antes han atribuido bienes concretos a unos y otros, la aplicación práctica puede ser muy distinta. El conflicto surge cuando los hijos llevan años pensando que heredarán igual y, al abrir el testamento, comprueban que el reparto real no coincide con esa expectativa. Entonces aparece la duda más dolorosa: si sus padres sabían de verdad lo que estaban firmando.

Nunca hagas esto en tu testamento: el error que puede enfrentar a tus hijos en la herencia / HAZTESTAMENTOSOLIDARIO.ORG

Reorganizar la herencia

El problema se agrava porque deshacer ese reparto puede ser muy complicado. Si todos los hermanos están de acuerdo, pueden intentar reorganizar la herencia, compensarse entre ellos o adjudicarse los bienes de otra forma. Pero eso puede tener consecuencias fiscales y generar más costes. Además, si no hay acuerdo, el testamento manda y la discusión puede acabar bloqueada.

La advertencia de Laura Lobo es especialmente importante en familias con varios inmuebles. Muchas herencias no están compuestas solo por dinero fácil de dividir, sino por viviendas, terrenos, garajes, locales, cuentas, acciones o bienes con valor sentimental. En esos casos, repartir “la casa de la playa para uno, la del pueblo para otro y la de la ciudad para otro” puede parecer una solución cómoda, pero si no se calcula el valor de cada bien y no se deja claro cómo se equilibran las diferencias, la herencia puede quedar desequilibrada.

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Para evitar problemas, lo primero es definir el objetivo principal del testamento: si se quiere repartir estrictamente por partes iguales, si se quiere mejorar a un hijo dentro de los límites legales, si se quiere atribuir un bien concreto por razones familiares o si se quiere evitar que un inmueble quede compartido entre varios hermanos. Después, hay que traducir ese objetivo a cláusulas claras. Si se adjudica una vivienda a un hijo, conviene valorar si debe compensar a los demás. Si se quieren legados concretos, hay que entender cómo afectan a la legítima. Y si se pretende igualdad real, no basta con usar la expresión “a partes iguales” sin comprobar el resultado económico del reparto.