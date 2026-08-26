Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la incapacidad permanente: “Estos cuatro consejos pueden servirte para mejorar la pensión”

Si estás cobrando algún tipo de incapacidad permanente, esta información te interesa. Son varios los tipos de pensión de incapacidad que existen en nuestro país y, es por ello, que debes conocer los distintos grados que hay y la forma de mejorar el importe que percibes.

En nuestro país hay 4 tipos de incapacidad:

La incapacidad permanente parcial para la profesión habitual es aquella que provoca una disminución superior al 33 % en el rendimiento normal del trabajador en su profesión, pero sin impedirle realizar las tareas fundamentales. En este caso, la prestación consiste en una indemnización a tanto alzado. La incapacidad permanente total para la profesión habitual, por su parte, inhabilita al trabajador para desempeñar las tareas fundamentales de su profesión, aunque pueda dedicarse a otras actividades o trabajos. La cuantía corresponde al 55% de la base reguladora. Un grado superior es la incapacidad permanente absoluta, que inhabilita por completo para cualquier profesión u oficio. En este supuesto, la pensión alcanza el 100% de la base reguladora y su importe está exento del IRPF. La gran incapacidad se reconoce cuando, debido a determinadas pérdidas anatómicas o funcionales, la persona afectada necesita la asistencia de otra para realizar actos habituales de la vida diaria, como ducharse o comer. En estos casos, a la cuantía de la pensión se añade un porcentaje destinado a remunerar a la persona que atiende al beneficiario.

Cómo mejorar tu pensión por incapacidad

El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz ofrece en su canal de Youtube cuatro recomendaciones si estás en alguno de estos supuestos y “posiblemente puedan servirte para mejorar el importe de la pensión”. Son los siguientes:

Solicitar un incremento del 20 %

Una de las posibilidades para aumentar la prestación afecta a los pensionistas que tienen reconocida una incapacidad permanente total.

Si el beneficiario ha cumplido 55 años y no está trabajando, puede solicitar un incremento del 20% de la pensión. De esta forma, el importe que percibe mensualmente puede aumentar respecto a la cuantía inicial reconocida.

Pedir una revisión por agravamiento

Otra posibilidad se plantea cuando el estado de salud de la persona ha empeorado desde que se le reconoció la incapacidad permanente.

En estos casos, el pensionista puede solicitar una revisión por agravamiento. Si tras esa revisión se reconoce un grado superior de incapacidad, también puede aumentar el importe de la pensión.

Comprobar si corresponde un complemento hasta la pensión mínima

Las pensiones contributivas deben alcanzar determinadas cuantías mínimas, que dependen de factores como la edad y la situación económica y familiar del pensionista.

Por ello, si la pensión de incapacidad permanente que se está cobrando es muy baja, conviene comprobar si existe derecho a un complemento que permita alcanzar la cuantía mínima correspondiente. La posibilidad de recibirlo dependerá de las circunstancias concretas de cada beneficiario.

Solicitar la jubilación al alcanzar la edad correspondiente

También existe otra opción cuando el beneficiario de una pensión de incapacidad permanente alcanza la edad de jubilación.

En ese momento puede solicitar la jubilación para que se estudie el derecho a esta prestación. Si la pensión de jubilación resultante tiene un importe superior, se reconocerá esta última. En cambio, si el cálculo de la jubilación da como resultado una prestación inferior, el pensionista no pierde la pensión que ya tenía reconocida, sino que mantendrá la correspondiente a la incapacidad permanente.