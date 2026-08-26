La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: qué hacer si tu vecino está de obras y no soportas el ruido

Las obras siempre molestan. Un taladro a primera hora, golpes contra la pared, sacos en el rellano, polvo en la escalera, puertas abiertas, operarios entrando y saliendo o restos de material en zonas comunes pueden convertir la convivencia en una pequeña prueba de paciencia. Incluso cuando la reforma es legal y necesaria, el vecino que la sufre desde el otro lado de la pared puede acabar desesperado.

En verano, además, todo se nota más. Las ventanas están abiertas, se pasa más tiempo en casa, los niños no tienen colegio y muchas personas intentan descansar durante la siesta o teletrabajar en un ambiente tranquilo. Si a eso se suman máquinas, polvo y ruidos constantes, las dudas sobre qué puedes hacer aparecen rápido.

Obras en casa

La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe que un propietario reforme su vivienda. De hecho, el artículo 7.1 permite modificar elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de un piso o local siempre que no se altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exterior, ni se perjudiquen los derechos de otro propietario. Además, el propietario debe dar cuenta de esas obras previamente a quien represente a la comunidad. Es decir, puede reformar su casa, pero no puede hacerlo de cualquier manera ni actuar como si el edificio fuera solo suyo.

Reformas

La primera clave está en distinguir una obra normal de una obra problemática. Cambiar una cocina, reformar un baño, sustituir suelos o pintar una vivienda son actuaciones habituales que pueden generar ruido y polvo durante unos días. Eso, por sí solo, no convierte la reforma en ilegal. El problema aparece cuando se trabaja fuera del horario permitido, se ensucian de forma reiterada las zonas comunes, se bloquean escaleras o ascensores, se tiran escombros de forma indebida, se dañan elementos comunes o la obra afecta a pilares, fachada, patios, bajantes u otras partes del edificio sin autorización.

Normas comunitarias

La comunidad también puede regular detalles de convivencia. El artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal permite aprobar normas de régimen interior para ordenar el uso de servicios y elementos comunes, siempre dentro de la ley y de los estatutos. Esto permite establecer reglas prácticas: horarios para subir materiales, protección del ascensor, obligación de limpiar rellanos, retirada diaria de escombros, comunicación previa al presidente o administrador, uso de contenedores, cuidado de portales y prohibición de dejar herramientas o sacos en zonas de paso.

Molestias

Si las molestias son excesivas, entra en juego el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. Este precepto impide desarrollar en la vivienda o en el edificio actividades prohibidas por los estatutos, dañosas para la finca o contrarias a las normas sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Una obra puntual dentro de horario no suele encajar ahí, pero una actuación reiterada, ruidosa, sucia, peligrosa o que cause daños sí puede justificar la intervención de la comunidad. Lo normal es que el presidente o el administrador requieran por escrito al vecino para que corrija la situación. Si no lo hace, y el problema es grave o continuado, la comunidad puede llevar el asunto a junta e incluso estudiar una acción de cesación.

Ordenanzas municipales

Además de la Ley de Propiedad Horizontal, hay que mirar las ordenanzas municipales. El horario de las obras ruidosas no lo fija la LPH, sino la normativa local de cada ayuntamiento. Si un vecino taladra de madrugada, trabaja en horario nocturno o utiliza maquinaria ruidosa fuera de las franjas permitidas, la vía más rápida puede ser avisar a la Policía Local o consultar directamente la ordenanza municipal aplicable. En estos casos, no se discute solo una molestia vecinal, sino un posible incumplimiento administrativo.

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¿Qué hacer entonces si el ruido, el polvo o los golpes son insoportables? Lo recomendable es actuar por pasos. Primero, hablar con el vecino o con la empresa de la obra, porque a veces basta con ajustar horarios, cerrar puertas, proteger zonas comunes o limpiar al final del día. Si no hay respuesta, conviene documentar lo que ocurre: fotos del polvo o daños, vídeos de ruidos fuera de horario, fechas, horas, mensajes enviados y cualquier desperfecto en zonas comunes. Después, se debe comunicar al presidente o al administrador para que quede constancia y se envíe un requerimiento formal. Si hay peligro, daños estructurales, trabajos nocturnos o ruido claramente fuera de horario, la Policía Local o los servicios municipales pueden intervenir.