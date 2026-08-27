La abogada Laura Lobo sobre el primer paso si te quieres divorciar: “En este punto que la negociación llegue a buen puerto es muy difícil”

¿Te quieres divorciar? Si te lo estás planteando y no sabes muy bien qué tienes que hacer en primer lugar, la abogada de familias Laura Lobo lo tiene claro. Según explica la letrada, mucha gente te dirá que lo primero es hablar con tu pareja, que prime la transparencia y el diálogo, pero no es lo que esta profesional recomienda.

Lobo afirma que “esta respuesta no le va a gustar a mucha gente: lo primero que tienes que hacer es asesorarte”. Desde su experiencia, cuando una pareja decide divorciarse y se sientan a hablar se alcanzan ciertos acuerdos relacionados con la custodia, el reparto de bienes, etc. lo más habitual es que uno de los dos se plantee asesorarse con un abogado antes de firmar nada.

“El abogado le explica sobre aquello a lo que está renunciado y aquello que en la práctica va a ocurrir sobre los acuerdos que tenían, y esa persona se lo piensa mejor y dice que lo habían hablado ya no está de acuerdo porque ahora sí sabe a qué tiene derecho y tiene una base legal para defenderlo”, argumenta Lobo.

Difícil negociación

En este punto la letrada explica que cuando se reinician las negociaciones “en este punto que llegue a buen puerto es muy difícil porque la otra persona siempre se va a amparar en que ya había un acuerdo previo que esa persona ha incumplido y la otra persona dice que ahora tiene información para cambiar de opinión”.

Es por ello que Lobo considera que lo primero que hay que hacer es asesorarse para saber qué se puede esperar y lo que no, para que cuando te sientes con tu pareja tomes decisiones con conocimiento de causa y sea más fácil llegar a un acuerdo.