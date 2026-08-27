Miguel Benito, abogado laboralista: los tribunales ponen el foco en quienes faltan para provocar su despido

Es una técnica que han usado muchos con la intención de provocar un despido disciplinario y acceder, más tarde, a la prestación por desempleo. Sin embargo, a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ), esta "trampa" podría haberse acabado para muchos. El abogado laboralista Miguel Benito, conocido en redes sociales como 'Empreado informado', ha analizado el caso del trabajador que dejó de acudir a su puesto y las consecuencias que tuvo.

El letrado parte de la práctica en la que algunos trabajadores han forzado la extinción de su contrato, una de las fórmulas más habituales: dejar de ir a trabajar puntualmente, forzar el despido y cobrar el paro. "La forma más habitual era dejar de ir a trabajar sin avisar con la intención de que la empresa les hiciese un despido disciplinario por ausencias injustificadas", explica.

El abogado distingue esta conducta de una ausencia puntual sin justificar. Según expone, no es lo mismo faltar un día porque una persona se encuentra mal o debe atender una situación concreta que "desaparecer de la empresa y esperar que te despidan".

"No la manifestó con palabras, pero sí con sus actos".

En el caso analizado, el trabajador dejó de acudir a su puesto y la empresa optó por realizar un despido disciplinario sin indemnización, pero con derecho a desempleo. Hasta ahí todo siguió el curso habitual. Sin embargo, fue el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) quien acudió a los tribunales posteriormente para reclamar la devolución de las cantidades percibidas. Según explica Benito, el organismo entendía que la actuación del trabajador equivalía en la práctica a una dimisión.

Como señala el abogado, el TSJ de Cataluña dio la razón al SEPE, al entender que el trabajador llevó a cabo "renuncia tácita": "No la manifestó con palabras, pero sí con sus actos".

Benito considera que esta sentencia puede dificultar que otros trabajadores utilicen la misma estrategia para provocar un despido y acceder al desempleo. Además, cuestiona los criterios con los que se reconoce esta prestación en muchos casos, al considerar que deberían revisarse para evitar estas situaciones.