Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robo Tesoro de VillenaRenuncias herenciaCalle a oscuras en AlicanteLluvias en AlicanteMercado de fichajes ElcheEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Miguel Benito, abogado laboralista: los tribunales ponen el foco en quienes faltan para provocar su despido

Una sentencia da la razón al SEPE, quien acudió a los tribunales para reclamar la devolución de las cantidades percibidas por un trabajador

Miguel Benito.

Miguel Benito.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Es una técnica que han usado muchos con la intención de provocar un despido disciplinario y acceder, más tarde, a la prestación por desempleo. Sin embargo, a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ), esta "trampa" podría haberse acabado para muchos. El abogado laboralista Miguel Benito, conocido en redes sociales como 'Empreado informado', ha analizado el caso del trabajador que dejó de acudir a su puesto y las consecuencias que tuvo.

El letrado parte de la práctica en la que algunos trabajadores han forzado la extinción de su contrato, una de las fórmulas más habituales: dejar de ir a trabajar puntualmente, forzar el despido y cobrar el paro. "La forma más habitual era dejar de ir a trabajar sin avisar con la intención de que la empresa les hiciese un despido disciplinario por ausencias injustificadas", explica.

El abogado distingue esta conducta de una ausencia puntual sin justificar. Según expone, no es lo mismo faltar un día porque una persona se encuentra mal o debe atender una situación concreta que "desaparecer de la empresa y esperar que te despidan".

"No la manifestó con palabras, pero sí con sus actos".

En el caso analizado, el trabajador dejó de acudir a su puesto y la empresa optó por realizar un despido disciplinario sin indemnización, pero con derecho a desempleo. Hasta ahí todo siguió el curso habitual. Sin embargo, fue el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) quien acudió a los tribunales posteriormente para reclamar la devolución de las cantidades percibidas. Según explica Benito, el organismo entendía que la actuación del trabajador equivalía en la práctica a una dimisión.

Como señala el abogado, el TSJ de Cataluña dio la razón al SEPE, al entender que el trabajador llevó a cabo "renuncia tácita": "No la manifestó con palabras, pero sí con sus actos".

Noticias relacionadas y más

Benito considera que esta sentencia puede dificultar que otros trabajadores utilicen la misma estrategia para provocar un despido y acceder al desempleo. Además, cuestiona los criterios con los que se reconoce esta prestación en muchos casos, al considerar que deberían revisarse para evitar estas situaciones.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carlos Llull, experto en climatización: 'Dormir con el aire acondicionado encendido toda la noche cuesta menos de un euro
  2. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Me da igual el convenio, tu empresa no puede darte solo tres días de permiso retribuido
  3. Los hoteles alertan de la pérdida de 150 millones y 15.000 empleos en la Comunidad Valenciana por la falta de rentabilidad del Imserso
  4. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa del cambio que llega el 1 de septiembre para los trabajadores que están de baja: “Una cosa es el aviso y otra la notificación”
  5. Gonzalo Bernardos explica por qué la pensión media supera al salario más frecuente: “Las pensiones son muy generosas”
  6. Mercadona ya tiene hasta su propio tipo de letra
  7. Los jubilados alicantinos cobran 225 euros menos que la media
  8. Torrevieja y Orihuela son los municipios turísticos donde más viviendas se venden de toda España

Miguel Benito, abogado laboralista: los tribunales ponen el foco en quienes faltan para provocar su despido

Qué hacer si tus vecinos discuten a gritos por la noche: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Qué hacer si tus vecinos discuten a gritos por la noche: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Renunciar a una herencia con cargas: el aviso de la abogada Laura Lobo antes de perderlo todo

Renunciar a una herencia con cargas: el aviso de la abogada Laura Lobo antes de perderlo todo

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la incapacidad permanente: “Estos cuatro consejos pueden servirte para mejorar la pensión”

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la incapacidad permanente: “Estos cuatro consejos pueden servirte para mejorar la pensión”

Carlos Llull, experto en climatización: “La potencia de la etiqueta del aire acondicionado no es lo que va a consumir toda la noche”

Carlos Llull, experto en climatización: “La potencia de la etiqueta del aire acondicionado no es lo que va a consumir toda la noche”

Alejandro Hellín, experto en climatización: “Si estamos a 30 grados y ponemos el aire acondicionado a 16, el compresor irá al máximo y tendremos un problema de consumo”

Alejandro Hellín, experto en climatización: “Si estamos a 30 grados y ponemos el aire acondicionado a 16, el compresor irá al máximo y tendremos un problema de consumo”

Vuelta al cole con padres separados: quién paga los libros y cómo evitar conflictos

Vuelta al cole con padres separados: quién paga los libros y cómo evitar conflictos

Nunca hagas esto en tu testamento: el error que puede enfrentar a tus hijos en la herencia

Nunca hagas esto en tu testamento: el error que puede enfrentar a tus hijos en la herencia
Tracking Pixel Contents