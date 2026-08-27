La notaria alicantina Maria Cristina Clemente, rotunda si compraste una casa soltero: “Sí, desde esa fecha y en esa proporción la vivienda es también ganancial”

Si compras un piso estando soltero, lo normal es pensar que esa vivienda será siempre solo tuya. Pero esto cambia si después te casas en bienes gananciales y ese piso se convierte en la vivienda familiar y todavía sigues pagando la hipoteca.

La notaria alicantina Maria Cristina Clemente se muestra rotunda en uno de sus últimos vídeos en Tiktok: “Si compras soltero mediante préstamo hipotecario un piso, te casas en gananciales y ese se convierte en vuestro domicilio conyugal, aunque todas las cuotas del préstamo durante ese matrimonio se paguen con tu sueldo, sí, desde esa fecha y en esas proporción esa vivienda es también ganancial”.

La letrada explica que puedes no estar de acuerdo con ese efecto y añade que la ley te ofrece una solución: pactar separación de bienes.

Se trata de una de las dudas más habituales: “El sueldo que obtienes por tu trabajo o esos rendimientos de tu actividad profesional, industrial o comercial obtenidos por un casado en gananciales son gananciales”, afirma. Es decir, no depende de que lo hayas pagado con “tu sueldo” porque ese dinero pasa a ser un bien ganancial del matrimonio casado en ese régimen.

Por último, Clemente recuerda que “la ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento”.