Préstamos entre padres e hijos: el trámite que debes hacer para que Hacienda no lo considere una donación

Ayudar económicamente a un hijo es una escena muy habitual en muchas familias. Unos padres que aportan dinero para la entrada de una vivienda, para pagar un máster, para comprar un coche, para afrontar una reforma o para salir de un imprevisto no están haciendo nada extraño. En muchos casos, esa ayuda llega en el momento en el que más falta hace y se plantea con naturalidad, casi como una extensión de la confianza familiar.

El problema aparece cuando esa transferencia se hace sin papeles, sin contrato y sin explicar si el dinero se presta o se regala. Dentro de casa puede estar clarísimo que “ya me lo devolverás” o que “es una ayuda y no hace falta que la devuelvas”, pero Hacienda no funciona por conversaciones de cocina. Si el movimiento bancario es importante y no está justificado, puede acabar generando preguntas, regularizaciones y un susto fiscal que se podría haber evitado con una mínima planificación.

Regalos de padres a hijos

El Instituto BBVA de Pensiones recuerda que los préstamos y regalos entre padres e hijos deben declararse. La idea principal es sencilla: prestar o donar dinero dentro de la familia es legal y frecuente, pero hay que elegir bien la figura, documentarla y cumplir los plazos. Declarar no significa necesariamente pagar impuestos. En muchos casos, estas operaciones pueden estar exentas o bonificadas, pero no comunicar correctamente el movimiento puede tener consecuencias económicas para la familia. El Instituto BBVA de Pensiones advierte de que, cuando unos padres prestan dinero a un hijo con expectativa de devolución, esa operación debe formalizarse y declararse para evitar que la Agencia Tributaria la considere una donación encubierta.

Préstamo familiar

Cuando se trata de un préstamo familiar, la clave es que el dinero debe devolverse. No basta con decirlo de palabra: conviene redactar un contrato privado entre quien presta y quien recibe el dinero. Ese documento debe incluir la identidad de las partes, la cantidad prestada, la fecha de entrega, el calendario de devolución, si habrá intereses o no, la forma de pago, posibles amortizaciones anticipadas y qué ocurre en caso de impago. Según el Instituto BBVA de Pensiones, el beneficiario debe presentar el modelo 600 en el plazo de 30 días desde que recibe el ingreso, incluso si el préstamo es sin intereses y no tiene impacto fiscal directo.

Si el préstamo no tiene intereses, lo normal es que no haya que pagar por esa operación, pero sí declararla para dejar constancia del origen del dinero. Ahí está el matiz que muchos pasan por alto: una cosa es no pagar y otra muy distinta no presentar nada. Si el préstamo incluye intereses, cambia el tratamiento fiscal. El familiar que presta el dinero debe declarar esos intereses en su IRPF como rendimientos del capital mobiliario, mientras que para quien recibe el dinero sigue siendo un préstamo y no una ganancia. BBVA también advierte de que documentar el préstamo sirve para evitar que Hacienda lo califique como una donación, lo que implicaría tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

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La situación es distinta si el dinero no se va a devolver. En ese caso, no hablamos de préstamo, sino de donación, aunque sea entre padres e hijos. El Instituto BBVA de Pensiones recuerda que las donaciones de dinero no tributan en el IRPF como una renta ordinaria para quien recibe el importe, sino en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en su modalidad de donaciones entre vivos. Este impuesto está cedido a las comunidades autónomas, por lo que el coste puede variar mucho según el territorio.