Renunciar a una herencia con cargas: el aviso de la abogada Laura Lobo antes de perderlo todo

Recibir una herencia no siempre significa recibir dinero, una casa libre de cargas o un patrimonio fácil de repartir. A veces, junto a los bienes llegan hipotecas, préstamos, deudas, impuestos pendientes, embargos o gastos que obligan a tomar decisiones difíciles en muy poco tiempo. En esos casos, muchas personas se asustan y llegan a una conclusión rápida: si la herencia tiene cargas, lo mejor es renunciar.

El problema es que renunciar a una herencia es una decisión muy seria. Puede ser la opción adecuada cuando las deudas superan claramente el valor de los bienes, pero no siempre lo es. Hay herencias con cargas que, bien estudiadas, todavía tienen valor. Y hay renuncias precipitadas que hacen que el heredero pierda bienes o dinero que podría haber recibido si antes hubiera analizado la situación con calma.

Herencias con cargas

La abogada Laura Lobo lo explica con un caso real muy ilustrativo. Una persona iba a recibir como herencia una vivienda, pero esa vivienda tenía una hipoteca. El detalle importante era que la hipoteca no se había constituido para comprar esa casa, sino para garantizar la compra de otra vivienda de un tercer familiar. Es decir, el fallecido había hipotecado su propia casa para que otro familiar pudiera comprar la suya. Como ese tercer familiar no estaba pagando, el banco había iniciado una ejecución hipotecaria sobre la vivienda que ahora formaba parte de la herencia.

Ante una situación así, la reacción del entorno fue clara: todo el mundo le decía al heredero que debía renunciar porque una herencia con deudas no conviene. Pero, según cuenta Laura Lobo, el heredero tenía dudas, y esas dudas fueron decisivas. Al revisar el caso, se comprobó que la hipoteca que se estaba ejecutando no cubría todo el valor de la vivienda. Solo afectaba a una parte. La casa valía bastante más que la deuda pendiente, de modo que renunciar suponía perder también ese valor sobrante.

Cancelar deuda pendiente

La solución no fue quedarse con la vivienda libre de cargas, porque el heredero no tenía dinero para pagar la hipoteca. Lo que se hizo fue negociar con el banco, vender la casa y destinar parte del precio a cancelar la deuda pendiente. El resultado fue que el heredero no recibió el piso completo, pero sí una cantidad de dinero considerable después de pagar la carga. Ahí está la lección principal de la abogada: el hecho de que una herencia tenga deudas no es motivo suficiente, por sí solo, para renunciar a ella.

¿Qué pasa con con las cuentas bancarias cuando alguien fallece? Laura Lobo, experta en herencias, resuelve la duda / Eva Abril

La clave está en estudiar tres elementos: el valor real de los bienes, el importe de las deudas y el origen de esas cargas. No es lo mismo una vivienda que vale 250.000 euros con una deuda de 40.000 que una herencia formada solo por préstamos, embargos y bienes sin valor de mercado. Tampoco es igual una deuda personal del fallecido que una hipoteca constituida como garantía sobre un inmueble concreto. La Ley Hipotecaria exige que en la inscripción de la hipoteca conste el importe del principal de la deuda y, en su caso, los intereses pactados o la responsabilidad hipotecaria máxima, lo que permite conocer hasta dónde puede alcanzar esa carga sobre la finca.

Además, antes de aceptar o rechazar una herencia, conviene recordar que el Código Civil permite aceptar a beneficio de inventario. Esta figura sirve para que el heredero no responda de las deudas hereditarias más allá de lo que reciba de la propia herencia. El artículo 1010 del Código Civil recoge que todo heredero puede aceptar la herencia a beneficio de inventario, aunque el testador se lo haya prohibido, y también puede pedir la formación de inventario antes de aceptar o repudiar para deliberar sobre esa decisión. No siempre será la vía más sencilla ni la más rápida, pero es una opción que debe valorarse cuando hay dudas sobre cargas, deudas o responsabilidades.

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Laura Lobo insiste en otro punto fundamental: cuando se renuncia a una herencia, ya no hay marcha atrás. Por eso, antes de firmar una renuncia, hay que pedir información registral de los inmuebles, comprobar cargas, solicitar certificados bancarios, valorar los bienes, calcular impuestos, revisar deudas pendientes y estudiar si se puede vender, negociar con acreedores o aceptar con cautelas. En una herencia con cargas, el objetivo no es asustarse por la palabra “hipoteca”, sino saber si liberar esa carga cuesta menos que el valor que se va a recibir.