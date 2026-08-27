Qué hacer si tus vecinos discuten a gritos por la noche: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Hay ruidos que forman parte de la vida normal en un edificio. Una silla que se arrastra, una puerta que se cierra, una ducha tarde, un niño que corre unos minutos o una conversación puntual pueden molestar, pero no siempre justifican una reclamación formal. Vivir en comunidad implica aceptar cierto margen de ruido cotidiano, especialmente en edificios antiguos, con paredes finas o patios interiores donde cualquier sonido se multiplica.

Otra cosa muy distinta es escuchar discusiones a gritos cada noche. Voces elevadas, insultos, golpes, portazos o peleas que se repiten de madrugada pueden hacer imposible dormir, trabajar al día siguiente o estar tranquilo en casa. El problema se agrava en verano, cuando las ventanas están abiertas, el calor obliga a ventilar y cualquier discusión acaba resonando en patios, terrazas y dormitorios.

Actividades molestas

La Ley de Propiedad Horizontal no regula las discusiones familiares como tal, pero sí permite actuar cuando una conducta dentro de una vivienda se convierte en una actividad molesta para el resto de propietarios. El artículo 7.2 establece que al propietario u ocupante de una vivienda no le está permitido desarrollar actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. En esos casos, el presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquier propietario u ocupante, puede requerir a quien realiza la actividad para que cese inmediatamente, bajo advertencia de iniciar acciones judiciales.

Discusiones

Esto no significa que una discusión aislada baste para llevar a un vecino ante los tribunales. La clave suele estar en la reiteración, la intensidad y el perjuicio real. Una pelea puntual, aunque incómoda, puede quedar en un episodio de convivencia. Pero si los gritos se repiten por la noche, si despiertan a otros vecinos, si hay golpes, amenazas, música alta o portazos constantes, la comunidad puede entender que existe una molestia continuada. En ese escenario, conviene empezar por documentar lo que ocurre: fechas, horas, duración, vídeos o audios desde la propia vivienda si son necesarios para acreditar el ruido, mensajes al administrador y testimonios de otros vecinos afectados.

El primer paso práctico suele ser hablar con el vecino si la situación lo permite y no hay riesgo. Muchas veces las personas no son conscientes de hasta qué punto se escuchan sus discusiones. Si no hay respuesta o el problema continúa, lo recomendable es comunicarlo al presidente o al administrador para que actúe en nombre de la comunidad. La Ley de Propiedad Horizontal también permite que la comunidad apruebe normas de régimen interior para regular detalles de convivencia y uso adecuado de servicios y elementos comunes, siempre dentro de la ley y de los estatutos. Aunque esas normas no pueden meterse en la vida privada de nadie, sí pueden recordar horarios de descanso, uso de patios, terrazas, zonas comunes o comportamientos que afecten al resto.

Si los gritos se producen de noche y alteran claramente el descanso, también puede entrar la vía municipal. Por eso, si la discusión es muy intensa, se repite de madrugada o hay golpes y alteración grave, se puede llamar a la Policía Local para que acuda, compruebe la situación y, si procede, levante acta o sancione conforme a la normativa municipal.

Hay un matiz importante: si los gritos van acompañados de amenazas, golpes, miedo, posibles agresiones o indicios de violencia doméstica o de género, no debe tratarse solo como una molestia vecinal. En ese caso, lo urgente es avisar a los servicios de emergencia o a la Policía. La comunidad puede intervenir por ruido, pero no debe minimizar una situación que pueda poner en peligro a una persona. La seguridad está por encima del conflicto de convivencia. Otra cosa es que, una vez descartado un riesgo inmediato, el problema persista como ruido habitual y la comunidad tenga que actuar para proteger el descanso del resto de vecinos.

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Si la situación se enquista, el presidente puede enviar un requerimiento formal al vecino que causa las molestias. Ese requerimiento debe pedir el cese de los gritos o ruidos, advertir de las posibles acciones y dejar constancia por escrito. Si no hace caso, la comunidad puede autorizar en junta el ejercicio de la acción de cesación prevista en la Ley de Propiedad Horizontal. Esta vía puede acabar en una sentencia que ordene cesar la actividad molesta y, en casos graves, con otras consecuencias legales.