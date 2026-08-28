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La abogada de familia Laura Lobo advierte: no todo lo que se firma en un acuerdo privado tiene validez

Por mucho que el papel se haya firmado con el beneplácito de varias partes, hay ciertas cosas que no pueden concretarse sin la mediación de un juez

La planificación sucesoria y el asesoramiento legal son claves para evitar conflictos familiares y optimizar la gestión de la herencia.

La planificación sucesoria y el asesoramiento legal son claves para evitar conflictos familiares y optimizar la gestión de la herencia. / FREEPIK

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Muchas familias lo creen y luego llegan los sustos... y es que no todo lo que se firma tiene validez, por mucho que se haya pactado personalmente o sobre el papel. Sobre este tema ha querido despejar dudas la abogada experta en familia y herencias Laura Lobo, que advierte cómo hay determinadas materias sobre las que las partes no pueden decidir libremente, aunque hayan dejado su voluntad plasmada por escrito.

Es algo que se encuentra muchísimo en el despacho, señala. "Personas que por voluntad propia han firmado contratos privados sobre ciertos aspectos" sobre los que luego hay problemas. Entre algunos de los ejemplos que menciona aparecen acuerdos para no pedir una pensión de alimentos, compromisos para no reclamar cantidades impagadas o pactos sobre la custodia de los hijos, ya sea compartida o exclusiva. También señala casos de personas que firman una renuncia a su legítima futura.

Las renuncias a herencias siguen al alza.

Imagen que simula el reparto de una herencia o acuerdo. / IMAGEN GENERADA POR IA

Según la abogada, este tipo de acuerdos no pueden cumplirse cuando resultan contrarios a la ley. “La gente piensa que por firmar un contrato entre dos personas ya está, están obligadas a ello, pero eso no es así”.

Hay decisiones que deben pasar por un juez

Lobo explica que hay cuestiones en derecho que quedan fuera de la capacidad de decisión de las partes: deben pasar por un juez. Este las acordará o las ratificará, pero sin él no tienen validez alguna.

Por ello, la especialista insiste en que un documento privado no convierte automáticamente en válido todo lo que contiene: “Todos los acuerdos que sean contrarios a las leyes no sirven para nada, no se van a poder cumplir”. La letrada cuenta cómo el problema viene cuando se toman decisiones confiando en que este tipo de pactos se podrán hacer valer, descubriendo después que no se pueden ejecutar ni exigir su cumplimiento.

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Antes de firmar nada o pactar algo por escrito en un papel privado, la abogada recuerda que lo mejor es asesorarse: cómo dejar bien hechos los papeles y documentos puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Y es que hay cosas que, por muy seguras que estén todas las partes, no se pueden negociar al margen de la ley.

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