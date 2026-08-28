Carlos Llull, experto en climatización, explica cómo ahorrar dinero poniendo el aire acondicionado y el ventilador: "Puedes ponerlo a 25 o 26 grados"

Aire acondicionado y ventilador de techo no tienen necesariamente que competir porque en muchas ocasiones usar ambos puede ser lo más adecuado.

Así opina el experto en climatización Carlos Llull, que considera que utilizar ambos sistemas juntos es una de las mejores combinaciones para climatizar una vivienda. El técnico explica que el aire acondicionado reduce realmente la temperatura, mientras que el ventilador ayuda a distribuir el aire por la habitación y mejora la sensación térmica.

“El aire frío pesa más, es más denso que el caliente. Eso significa que cuando el aire acondicionado empieza a enfriar una habitación, ese aire frío tiende a quedarse en la parte baja, mientras que el aire más caliente permanece en la parte superior. Al final acabamos teniendo diferentes temperaturas dentro de la misma habitación”, explica Llull. Es por ello que el ventilador no sólo sirve para dar aire si no para repartir ese aire frío de forma más uniforme por toda la habitación.

Para este experto uno de los mejores consejos que puede dar a sus clientes es el siguiente: puedes poner perfectamente el aire acondicionado a 25 o 26 grados si tienes un ventilador de techo funcionando a baja velocidad. “Gracias al movimiento del aire seguirás teniendo una sensación de frescor muy agradable y el aire acondicionado necesitará trabajar menos para mantener esa temperatura”, explica.

Ahorrar con el aire acondicionado y el ventilador de techo

Llull explica que usar estos dos aparatos de forma simultánea no reduce el consumo automáticamente, pero lo que sí haces es mejorar la sensación térmica. Es por ello que si en vez de poner el aire acondicionado a 22, lo pones a 25 grados, “suele trabajar menos tiempo y con menos esfuerzo y es donde realmente puede aparecer el ahorro. No porque el ventilador haga consumir menos al aire acondicionado por sí solo, si no porque nos permite utilizar el equipo de una forma más eficiente”, concluye.