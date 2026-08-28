Aviso importante para quienes han tenido varias bajas médicas este año: el Gobierno aumenta el control

Las bajas médicas se han convertido en uno de los grandes debates laborales del momento. Cada vez que un trabajador enferma, su prioridad debe ser recuperarse, seguir el criterio médico y no reincorporarse antes de tiempo si no está en condiciones. Pero, al mismo tiempo, el fuerte aumento de los procesos de incapacidad temporal ha puesto el foco sobre cómo se controlan, cuánto duran y qué margen existe para mejorar el sistema sin cuestionar el derecho a la protección de la salud.

La discusión no es menor. La incapacidad temporal protege a quienes no pueden trabajar por una enfermedad común, un accidente no laboral, una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Es una prestación esencial, pero también una de las partidas que más ha crecido en los últimos años. La AIReF señaló en su estudio sobre incapacidad temporal que esta prestación supuso 16.500 millones de euros en 2024 y es el segundo mayor componente del gasto de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones.

Bajas en el punto de mira

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha advertido de que las bajas médicas están “cada vez más en el punto de mira” y de que se están planteando cambios en la forma de hacer seguimiento de estos procesos. Según explica, se habla de adelantar citas médicas, revisar expedientes, prestar especial atención a las bajas de corta duración y establecer un seguimiento más específico en determinados casos. El mensaje es claro: quien haya tenido varias bajas en un mismo año debe saber que la incapacidad temporal recurrente empieza a analizarse con más detalle.

El contexto lo explica la AIReF. El organismo ha detectado que el porcentaje de personas que iniciaron más de un proceso de incapacidad temporal en el mismo año ha aumentado considerablemente. Es decir, no solo hay más bajas, sino que también aumenta la repetición de procesos en un mismo ejercicio.

Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal

El Gobierno ya puso en marcha en febrero de 2026 el Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, con el objetivo de mejorar la salud y la recuperación de las personas trabajadoras y promover una gestión más eficaz de la prestación. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicó que el observatorio estudiará medidas como la reincorporación progresiva al trabajo para patologías graves, una vez la persona ya esté de alta, y fórmulas para hacer más compatible la vuelta a la actividad con la recuperación. La clave está en que el debate no se limita al fraude, sino también a listas de espera, coordinación sanitaria, seguimiento médico y tiempos de recuperación.

Controlar las bajas

La normativa actual ya permite el control de la incapacidad temporal. El Real Decreto 625/2014 establece que el INSS, el Instituto Social de la Marina y las mutuas pueden ejercer el control y seguimiento de la prestación económica de incapacidad temporal, realizando actuaciones para comprobar que se mantienen los hechos y la situación que originaron el derecho al subsidio, sin perjuicio de las competencias sanitarias de los servicios públicos de salud. Además, la Orden ESS/1187/2015 regula los plazos de revisión médica según la duración estimada del proceso, con revisiones más próximas en bajas cortas o medias.

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Así las cosas, el trabajador debe tener claro que una baja médica debe estar justificada por un profesional sanitario y que no es la empresa quien decide si una persona está o no en condiciones de trabajar. Por otro lado, también debe saber que durante la baja hay obligaciones: acudir a revisiones, atender citaciones, seguir el tratamiento indicado y no realizar actividades incompatibles con la recuperación. Por último, tiene que asumir que tener varias bajas no significa automáticamente haber hecho nada mal, pero sí puede implicar más revisión si el sistema detecta procesos repetidos, bajas muy cortas o expedientes que requieren seguimiento específico.