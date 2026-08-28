¿Qué día es mejor jubilarse? El abogado laboralista Ignacio Solsona explica por qué la fecha puede cambiar la pensión

Elegir qué día jubilarse puede cambiar tu pensión, sobre todo cuando se trata de una situación de jubilación anticipada. Ignacio Solsona, abogado laboralista, explica que no existe un día o un mes que resulte más conveniente: la decisión depende de las circunstancias de cada persona.

Según Solsona, lo habitual en una jubilación ordinaria es hacerlo coincidir con la fecha en la que corresponde acceder a ella: el experto plantea una persona cuya jubilación ordinaria sea el 25 de marzo de 2028. En ese supuesto, "lo normal es jubilarse ese mismo día", y no esperar hasta final de mes o al día 1 del siguiente.

Jubilarse un día u otro puede cambiar significativamente la cuantía de tu pensión. / INFORMACIÓN

La fecha cobra especial importancia cuando se adelanta la jubilación, ya que coeficiente reductor depende del número de meses de anticipo. Solsona pone el ejemplo de una persona que puede jubilarse ordinariamente un día 25 pero decide adelantar su retiro 18 meses: tendría una penalización del 8,8% si lo hiciera el 25 de septiembre de 2026. Un solo día antes, el 24, la penalización ascendería al 9,78%. "Hay que ir con cuidado y hacer coincidir la fecha de jubilación anticipada con la de la jubilación ordinaria que le corresponda a cada uno".

Esperar al día 1 puede mejorar la cuantía

Solsona señala que, en determinadas circunstancias, sí puede interesar esperar hasta el primer día del mes siguiente. Explica que las bases de cotización utilizadas para calcular la pensión se actualizan según la evolución del IPC, salvo las correspondientes a los dos años anteriores a la jubilación.

En uno de sus ejemplos que pone Solsona, jubilarse en junio de 2027 permitiría una actualización de las cotizaciones un 0,6% superior a hacerlo en mayo. Según la simulación que expone, una pensión de 1.311 euros pasaría a 1.321 euros, una diferencia de 9,82 euros mensuales y unos 137 euros en 14 pagas.

El abogado también aborda la posibilidad de jubilarse en diciembre para beneficiarse de la subida de las pensiones del 1 de enero, aunque insiste en que diciembre no es necesariamente el mejor mes. En definitiva: valorar la modalidad de jubilación, la penalización aplicable, tu situación laboral y la evolución del IPC es lo ideal.

En este artículo te explicamos cómo saber cuánto cobrarás en tu jubilación gracias a la calculadora de la Seguridad Social, una herramienta muy útil para planificar tu pensión y los años o meses restantes de trabajo.