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Qué hacer si sufres un accidente laboral y la mutua no lo reconoce: el abogado Miguel Benito explica cómo acreditar que ocurrió en el trabajo

l letrado recomienda actuar desde el primer momento y dejar constancia de lo ocurrido como "norma básica", pero hay otros aspectos a tener en cuenta

Todo lo que debes saber si tienes un accidente laboral

Todo lo que debes saber si tienes un accidente laboral

Aitana Solera

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Alicante

No son extraños los casos en los que, tras un accidente laboral, las mutuas muestran dificultades para aceptar esa calificación. El abogado laboralista Miguel Benito explica, tras haber tratado muchos casos a lo largo de su carrera, cuál es la mejor forma de proceder si te encuentras en esta situación. El letrado recomienda actuar desde el primer momento y dejar constancia de lo ocurrido como "norma básica" y explica qué hacer si la mutua no reconoce tu caso.

Dónde se produce el accidente

Lo más básico: si el accidente se produce durante el tiempo y en el lugar de trabajo, se presume que tiene carácter laboral. Como ejemplo, Benito plantea el caso de una persona que se rompe la muñeca mientras está trabajando.

Según explica, lo primero que debería hacer el trabajador, siempre que pueda, es comunicar inmediatamente a la empresa que acaba de sufrir un accidente. También recomienda buscar testigos y recopilar pruebas que permitan acreditar cómo se produjo.

CCOO se concentra por los dos últimos accidentes laborales mortales producidos en la Comunidad de Madrid

CCOO se concentra por los dos últimos accidentes laborales mortales producidos en la Comunidad de Madrid / CCOO MADRID

Informar a la mutua y explicar lo ocurrido

Tras informar a la empresa de lo ocurrido y hacer la "recopilación" de pruebas, lo ideal es acudir directamentet a la mutua e informar que se ha sufrido un accidente laboral. Benito insiste en que conviene explicar con detalle qué ha sucedido y en qué circunstancias se produjo la lesión mientras se estaba trabajando. En el caso de que la mutua no reconozca inicialmente el accidente como laboral y considere que puede tener otro origen, el abogado recomienda acudir inmediatamente al médico e la Seguridad Social y volver a explicar de forma precisa cómo se produjo la lesión en el trabajo.

“Con todas estas pruebas, te debería ser suficiente para que, si la mutua no te lo reconoce como laboral, puedas reclamarlo ante la Seguridad Social”, resume el abogado.

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En resumen: si la mutua te da la espalda y sí has sufrido un accidente durante el ejercicio de tu profesión, acude a la Seguridad Social inmediatamente, sé claro e insistente y, si se ponen en duda tus derechos, no dudes en buscar asesoramiento legal.

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