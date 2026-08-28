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¿Vas a pagar mucho este agosto en la factura de la luz? Así debes usar tu aire acondicionado para ahorrar

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) señala la temperatura ideal para alcanzar una sensación de confort, pero elegir los grados no es la única forma de gastar menos

Siete de cada diez españoles evitan encender el aire acondicionado por miedo a la factura de la luz

Siete de cada diez españoles evitan encender el aire acondicionado por miedo a la factura de la luz

Siete de cada diez españoles evitan encender el aire acondicionado por miedo a la factura de la luz / Europa Press

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Alicante

Si tienes aire acondicionado y vives en Alicante hay una cosa clara: la factura de agosto se encarecerá debido al consumo eléctrico. Sin embargo, utilizarlo correctamente permite contener el gasto sin renunciar a la comodidad, salud y bienestar en el sueño. La temperatura elegida es uno de los factores clave y de los que más se habla, pero no es el único.

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Un aparato de aire acondicionado. / INFORMACIÓN

Temperatura adecuada

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) señala que, con ropa adecuada, una temperatura de 26 ºC o superior puede ser suficiente para mantener confortable una vivienda en verano. Además, calcula que una variación de un grado puede suponer alrededor de un 7% de diferencia en el consumo de climatización.

Bajar el termostato excesivamente no es una buena estrategia para enfriar la casa: el IDAE advierte de que poner el aire acondicionado a una temperatura inferior a la deseada no consigue que la estancia se enfríe más rápido y puede traducirse en un gasto innecesario.

Persianas, toldos y ventanas

El uso eficiente del aire acondicionado va más allá del propio aparato, hay que tener en cuenta otros elementos de climatización muy importantes de la vivienda. Bajar las persianas y utilizar toldos durante las horas de mayor calor es esencial. Además, las ventanas pueden abrirse durante la noche o a primera hora de la mañana, cuando la temperatura exterior es más baja.

Los ingenieros energéticos lo tienen claro: “Poner el aire acondicionado mientras funciona la lavadora puede disparar el consumo eléctrico”

Los ingenieros energéticos lo tienen claro: “Poner el aire acondicionado mientras funciona la lavadora puede disparar el consumo eléctrico” / INFORMACIÓN

Limpieza de filtros

También conviene revisar periódicamente los filtros del aire acondicionado. El mantenimiento es importante para que el equipo funcione de forma adecuada y eficiente, y una pérdida de capacidad para enfriar puede ser indicio de una avería o una fuga de refrigerante. Además, la acumulación de polvo y ácaro en los filtros puede llegar a ser muy nocivo para la salud, especialmente si se sufren alergias.

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Otra alternativa para determinados momentos es el ventilador, especialmente el de techo. Según el IDAE, el movimiento del aire puede generar una sensación de descenso de temperatura de entre 3 y 5 ºC con un consumo eléctrico muy bajo.

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