Qué hacer si tu vecino siempre da portazos al irse de casa: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Hay ruidos que parecen pequeños hasta que se repiten todos los días. Una puerta que se cierra con fuerza, un golpe seco en el rellano, el temblor de una pared o el sobresalto de madrugada pueden acabar convirtiéndose en una auténtica pesadilla para quien vive al lado, encima o debajo. El problema no siempre está en un ruido largo, sino en su intensidad y en el momento en el que se produce.

Los portazos son uno de esos conflictos vecinales difíciles de explicar sin parecer exagerado. Quien los provoca puede pensar que solo está saliendo de casa, pero quien los sufre escucha cada golpe como una interrupción del descanso, de la siesta, del teletrabajo o del sueño de los niños. La situación se complica si ocurre a primera hora de la mañana, por la noche o de madrugada, cuando cualquier impacto se multiplica en el silencio del edificio.

Dar portazos

La Ley de Propiedad Horizontal no tiene un artículo específico sobre “dar portazos”. No dice cuántas veces puede cerrarse una puerta ni a qué volumen debe sonar. Pero sí contiene normas que sirven para abordar este tipo de molestias cuando dejan de ser algo puntual y se convierten en un comportamiento repetido. El artículo 7.2 establece que al propietario u ocupante de una vivienda no le está permitido desarrollar actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

La clave está en la palabra “molestas”. Un portazo aislado, un descuido o una puerta que se cierra de golpe por una corriente de aire difícilmente justifican una reclamación seria. La vida en comunidad exige tolerar ciertos ruidos cotidianos. Pero si un vecino da portazos todos los días, a horas intempestivas, con una intensidad que despierta al resto o hace vibrar paredes y puertas, la situación puede dejar de ser una simple incomodidad y pasar a ser un problema de convivencia. En ese caso, conviene empezar a reunir pruebas: fechas, horas, duración, vídeos o audios desde la propia vivienda, y testimonios de otros vecinos que sufran lo mismo.

Solución

Antes de llegar a un conflicto formal, lo recomendable es intentar una solución sencilla. Muchas veces el vecino no es consciente de cómo suena la puerta desde otras viviendas. Puede que el muelle esté mal regulado, que el cierre sea demasiado brusco, que la puerta del rellano golpee por falta de mantenimiento o que el portazo se produzca por costumbre. Un mensaje educado, una conversación breve o la intervención del presidente puede bastar para corregirlo. Si se trata de una puerta común, la comunidad puede revisar el cierrapuertas, colocar topes, ajustar bisagras o adoptar una solución técnica que reduzca el impacto.

Normas internas de convivencia

La comunidad también puede aprobar normas internas para ordenar la convivencia. El artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal permite que los propietarios fijen normas de régimen interior para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes, dentro de los límites de la ley y de los estatutos. Esto permite recordar por escrito que deben evitarse portazos, golpes en zonas comunes, arrastre de objetos o conductas ruidosas en horarios de descanso.

Si los portazos se producen por la noche, también puede entrar en juego la normativa municipal sobre ruido. En casos de ruido intenso y reiterado en horario nocturno, avisar a la Policía Local puede servir para que quede constancia, se compruebe la situación y, si procede, se actúe conforme a la ordenanza.

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Si el vecino no cambia su conducta, el siguiente paso es comunicarlo formalmente al presidente o al administrador. El presidente puede requerir al propietario u ocupante para que cese la molestia, bajo advertencia de que la comunidad puede iniciar acciones si persiste. Si los portazos son constantes, afectan a varios vecinos y hay pruebas suficientes, la comunidad puede llevar el asunto a junta y valorar una acción de cesación al amparo del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. No es lo habitual por un simple golpe de puerta, pero sí puede plantearse cuando hay una conducta reiterada, consciente y perturbadora.