¿Te cambian el horario y ya no puedes conciliar? Un abogado explica cuándo puedes irte con indemnización

¿Te cambian el horario de trabajo de pronto y no puedes conciliar? El abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha puesto sobre la mesa este tema en uno de sus últimos vídeos virales, en los que pone como ejemplo el caso de una persona a la que su empresa comuncia que pasará a trabajar en turno partido y para quien el nuevo horario dificulta la conciliación.

Tienes derecho a irte con indemnización si te modifican sustancialmente el horario de trabajo. / INFORMACIÓN

Y es que la situación, aunque muchos empleados lo desconozcan, está contemplada en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. La norma incluye expresamente entre las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo aquellas que afectan al “horario y distribución del tiempo de trabajo”. En el caso de una modificación individual, la empresa debe comunicarla al trabajador y a sus representantes legales con una antelación mínima de 15 días.

Una indemnización de 20 días de salario por año trabajado

¿Qué ocurre si ese cambio perjudica al empleado? El artículo 41.3 establece que, cuando la modificación afecta, entre otras materias, al horario y el trabajador resulta perjudicado, puede rescindir su contrato y cobrar una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores al año y con un máximo de nueve mensualidades.

El Estatuto también establece que el trabajador que no opte por extinguir el contrato y esté disconforme con la modificación puede impugnar la decisión ante la jurisdicción social.

De la Calzada lo explica mediante el supuesto de un empleado al que el nuevo turno partido le impide conciliar su vida laboral. Ante la afirmación de que tendría que dimitir si no acepta el cambio, el abogado responde: “Dimitir no, que me voy con una indemnización”.