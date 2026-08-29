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David Jiménez, abogado: "No se puede vender la casa por un precio simbólico"

La venta de un inmueble de una persona que ya no puede firmar puede exigir un poder preventivo o autorización judicial

La planificación sucesoria y el asesoramiento legal son claves para evitar conflictos familiares con la herencia.

La planificación sucesoria y el asesoramiento legal son claves para evitar conflictos familiares con la herencia. / FREEPIK

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Laura Morote

Laura Morote

Alicante

Una madre vive en una residencia, su antiguo piso permanece vacío y los ahorros empiezan a agotarse. La familia se plantea vender la vivienda para afrontar los gastos, pero aparece un problema inesperado: la propietaria ya no puede firmar por sí misma la operación. Ante esta situación, el abogado David Jiménez recuerda que no todo vale y lanza una advertencia clara: "No se puede vender la casa por un precio simbólico".

La cuestión cobra especial importancia cuando los hijos o futuros herederos intervienen en la gestión del patrimonio de una persona que ya no puede tomar determinadas decisiones. Según explica Jiménez, la vivienda tampoco puede ponerse directamente a nombre de los hijos con el objetivo de simplificar la situación.

La razón es que cualquier persona que actúe en nombre de la propietaria debe hacerlo en beneficio de ella y no pensando en los intereses de quienes puedan recibir la herencia en el futuro.

El documento clave

Antes de iniciar cualquier trámite, existe un documento que puede cambiar por completo la situación: el poder preventivo. Se trata de un poder notarial firmado cuando la persona todavía podía decidir por sí misma y que puede seguir teniendo efectos aunque posteriormente pierda esa capacidad.

Pero hay un detalle fundamental. El documento debe incluir expresamente la posibilidad de vender inmuebles. "Un poder general de administración no sirve para vender", señala Jiménez, que identifica precisamente este punto como uno de los errores que encuentra con más frecuencia.

Qué ocurre si no existe un poder preventivo

Que la persona no haya firmado previamente este documento no significa que la vivienda tenga que permanecer necesariamente bloqueada.

Según explica el abogado, quien se ocupa de esa persona puede acudir al juzgado y solicitar una autorización para realizar un acto concreto, como puede ser vender ese piso.

Esta posibilidad está contemplada en los artículos 263 y siguientes del Código Civil, tras la reforma introducida por la Ley 8/2021. De acuerdo con Jiménez, para pedir esta autorización concreta no es necesario constituir una curatela ni iniciar necesariamente uno de estos procedimientos más amplios.

La situación también está regulada cuando ya existe un curador nombrado. En ese caso, el curador no puede vender el inmueble libremente, sino que necesita autorización judicial, conforme al artículo 287.2 del Código Civil.

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En otras comunidades autónomas como Cataluña existen figuras equivalentes, aunque reciben otras denominaciones, como el poder en previsión de pérdida de capacidad y la asistencia. Además, Jiménez recuerda que la legislación aplicable no depende simplemente de dónde se encuentre la residencia o del lugar de empadronamiento, sino de la vecindad civil de la persona.

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