Laura Lobo, abogada: "La herencia no tiene por qué ser igual para todos los hijos"

¿Todos los hijos tienen que recibir exactamente lo mismo cuando fallecen sus padres? Es una de las cuestiones que más dudas y, en ocasiones, conflictos genera dentro de las familias cuando llega el momento de repartir una herencia. La respuesta no siempre coincide con lo que muchos herederos creen.

Laura Lobo, abogada especializada en asuntos de familia y herencias y creadora de contenido en redes sociales, aborda esta cuestión en uno de sus últimos vídeos. La letrada comienza poniendo el foco en una situación que, según explica, llega con frecuencia a su despacho: padres que han realizado durante su vida operaciones económicas diferentes entre sus hijos.

"Muchos hijos vienen al despacho porque sus padres están realizando operaciones económicas de manera desigual entre los hijos", explica Lobo. Entre los casos que menciona están las donaciones realizadas a alguno de los descendientes, decisiones recogidas en el testamento o determinadas operaciones que pueden generar diferencias económicas entre unos hermanos y otros.

Pero que exista una diferencia entre lo que recibe cada hijo no significa necesariamente que se haya cometido una irregularidad. "Se debe tener claro que la herencia no tiene por qué ser repartida a partes iguales entre todos los hijos", señala la abogada. La clave está en distinguir entre la parte de la herencia que la ley reserva a los herederos forzosos y aquella sobre la que existe un mayor margen de decisión. Lobo apunta a la legítima como la parte que sí debe respetarse: "Es cierto que hay una parte de la herencia, que es la legítima, que sí que tiene que ser repartida por igual".

A partir de ahí, la situación cambia. Según explica la experta, hasta dos tercios de la herencia no tienen por qué distribuirse de forma idéntica entre todos los hijos, lo que permite que el testador pueda beneficiar en mayor medida a uno de ellos dentro de los límites que establece la legislación. "Por lo tanto, esto hace que en la práctica se pueda dejar un mayor porcentaje de la herencia a un hijo u otro sin que se pueda hacer nada", afirma Lobo. La posibilidad de que uno de los descendientes termine recibiendo más que sus hermanos, por tanto, no implica por sí misma que el reparto sea ilegal.

Noticias relacionadas

La abogada también diferencia entre lo que una familia considera justo y lo que permite hacer la legislación. "Una cosa es que entendamos que los hijos son todos por igual y que todos deberían recibir lo mismo, y otra es que todos los progenitores decidan qué hacer con sus bienes", concluye.