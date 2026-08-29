María Cristina Clemente Buendía, notaria alicantina, advierte de la trampa fiscal al heredar una vivienda

Heredar una vivienda puede traer consigo decisiones fiscales importantes. Una de las más delicadas es qué valor se asigna al inmueble en la herencia. Una solucion sencilla puede ser rebajarlo para pagar menos impuestos, pero puedes tener consecuencias cuando, años más tarde, llegue el momento de vender la propiedad.

La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía explica que el ahorro inmediato no siempre supone pagar menos en el conjunto de la operaciónsino que el valor que se declare al recibir una vivienda puede terminar influyendo en la tributación futura.

Además, no todas las herencias tributan igual en España. El coste fiscal depende, entre otros factores, de la comunidad autónoma en la que corresponda liquidar el Impuesto de Sucesiones.

Territorios como Asturias, Aragón, Cataluña o Castilla-La Mancha se encuentran entre aquellos donde la tributación de las herencias puede resultar más elevada. Frente a ellos, existen otras comunidades que aplican bonificaciones importantes en este impuesto.

El problema al vender el inmueble

Hay una cuestión clave que hay que tener clara: recibir una vivienda en herencia no implica pagar IRPF por el hecho de heredarla.

El impacto en este impuesto puede llegar después, cuando el propietario decide vender el inmueble. En ese momento entra en juego la denominada ganancia patrimonial, que se calcula teniendo en cuenta, entre otros elementos, la diferencia entre el valor de adquisición y el precio de transmisión.

Si una vivienda heredada se declaró por un valor reducido y posteriormente se vende por un precio mucho mayor, la diferencia entre ambas cantidades será más elevada. Y esa diferencia puede traducirse en una mayor ganancia patrimonial a efectos fiscales.

Por ejemplo, cuanto menor sea el valor fijado inicialmente en la herencia, mayor puede ser la distancia respecto al precio obtenido en una venta futura. Por tanto, la decisión de intentar ahorrar en el momento de heredar puede trasladar parte del coste fiscal a una operación posterior.

Aitana Solera

La cuestión cobra especial relevancia cuando los herederos ya contemplan la posibilidad de vender la vivienda a corto o medio plazo. Por eso, la valoración de los bienes heredados no afecta únicamente al Impuesto de Sucesiones. También puede convertirse en una pieza importante para calcular la tributación cuando el inmueble se venda.

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El valor establecido en una herencia puede acompañar fiscalmente al inmueble hasta su posterior transmisión, por lo que esa cifra no solo determina cuánto se paga al recibir el bien, sino que también puede influir en las cuentas que habrá que hacer si termina saliendo al mercado.