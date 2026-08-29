La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía: "Si la vivienda está solo a nombre de tu pareja sigues teniendo derechos sobre ella"

Que una vivienda figure únicamente a nombre de uno de los miembros del matrimonio no siempre significa que pertenezca a esa persona al 100%. Si el inmueble se compró antes de casarse, pero parte de la hipoteca se ha pagado después con dinero ganancial, la situación puede cambiar.

Así lo explica la notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía, que pone el foco en una situación que muchas parejas desconocen y que puede tener grandes consecuencias en el futuro, sobre todo cuando se trata de la vivienda habitual.

La clave está en el régimen económico del matrimonio y en cómo se ha pagado el préstamo hipotecario. Si la pareja está casada en gananciales y las cuotas de la hipoteca se han abonado con dinero común durante el matrimonio, puede generarse lo que se conoce como ganancialidad sobrevenida.

Una parte de la vivienda puede convertirse en ganancial

La vivienda puede seguir teniendo una parte privativa, correspondiente a lo adquirido antes del matrimonio, y al mismo tiempo incorporar una parte ganancial vinculada a las cantidades pagadas posteriormente con dinero común.

Por ejemplo, que una persona comprara una vivienda antes de casarse y aparezca como única propietaria en la escritura no impide que posteriormente pueda reconocerse una cuota ganancial si parte de la financiación se ha pagado durante el matrimonio.

Para determinar esa proporción es importante analizar cuánto se ha amortizado del préstamo con fondos gananciales. Por eso pueden ser necesarios documentos como la escritura de compraventa, el préstamo hipotecario y los extractos bancarios que acrediten los pagos realizados.

No se trata simplemente de cambiar el nombre del propietario en la escritura. Existe un procedimiento específico para reconocer jurídicamente la situación real de la vivienda.

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Según explica Clemente Buendía, puede formalizarse mediante una escritura que refleje correctamente esa ganancialidad sobrevenida, sin que la operación tenga que considerarse una donación ni una aportación del inmueble a la sociedad de gananciales.

Dejar constancia de esta situación puede resultar especialmente relevante en casos de separación, divorcio o fallecimiento de uno de los cónyuges, ya que permite determinar con mayor claridad qué parte del inmueble corresponde a cada uno.

También puede evitar que una situación mantenida durante años quede únicamente basada en los pagos realizados sin que estos aparezcan reflejados jurídicamente.

Por este motivo, cuando una vivienda adquirida antes del matrimonio se ha seguido pagando con dinero común, es necesario revisar la documentación para conocer cómo afecta esa financiación a la propiedad. Las cantidades abonadas, el momento en que se realizaron y el origen del dinero son elementos esenciales para establecer la situación jurídica del inmueble.

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La escritura y la posterior inscripción, cuando corresponda, permiten que la titularidad de la vivienda refleje la proporción que realmente pertenece a cada parte y que esa información conste también frente a terceros.