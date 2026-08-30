¿Un hijo te cuida y quieres dejarle más herencia? Un abogado explica cómo hacerlo

¿Qué ocurre si uno de tus hijos te cuida diariamente y quieres dejarle una parte mayor de la herencia que a sus hermanos? David Jiménez, economista y abogado experto en herencias, explica que para conseguirlo es necesario prestar especial atención al testamento y distingue entre dos conceptos diferentes: la desheredación y la mejora. Y es que sí, implementar un "incentivo" en una de las herencias de los hijos por un motivo como los cuidados no es nada extraño y es perfectamente posible.

Testamento personalizado

"Si porque te cuida o por cualquier otro motivo quieres beneficiar a un hijo", señala Jiménez, el primer paso sería realizar un testamento personalizado. Según comenta, si no existe testamento o se realiza uno genérico, "todos los hijos van a cobrar por partes iguales".

A partir de ahí, Jiménez considera fundamental diferenciar entre desheredar a un hijo y favorecer a otro mediante la mejora.

La desheredación, explica, se produce cuando se pretende que uno de los hijos no reciba nada. Sin embargo, advierte de que para hacerlo deben concurrir "causas específicas" y que no se trata de un procedimiento sencillo.

La mejora para beneficiar a uno de los hijos

El caso de la mejora es diferente. Según el abogado, esta es la opción que permite que uno de los hijos pueda recibir una parte mayor de la herencia que sus hermanos.

Jiménez pone precisamente como ejemplo el supuesto de un hijo que se ocupa del cuidado de su padre o su madre. "La mejora es lo que te va a permitir, en el caso de que quieras dar más parte de tu herencia a uno de los hijos que te está cuidando, que pueda recibir más parte que sus hermanos".

Por ello, su recomendación para quienes quieran favorecer a uno de sus descendientes es clara: realizar un testamento personalizado en el que se establezca esa mejora.

"Si quieres beneficiar a uno de esos hijos, lo que tienes que hacer es hacer un testamento personalizado haciéndole una mejora, dándole un poco más que al resto", concluye el experto en herencias.