Despiden a un trabajador por abandonar su puesto tras discutir con un compañero y la justicia lo considera improcedente

Un trabajador discute con un compañero y abandona su puesto de trabajo sin avisar a nadie. La empresa le despide y la justicia lo considera improcedente y da la razón al hombre. Este ha sido el fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que declara la improcedencia del despido disciplinario de un trabajador que prestaba servicio en un astillero y, por tanto, lo revoca.

El fallo explica que el trabajador dejó su puesto sin avisar a nadie tras una discusión con un compañero, “lo que motivó que el encargado asumiera sus funciones y el resto de la plantilla permaneciera más horas”, explica el texto legal que recoge el Consejo General del Poder Judicial en su web. Como consecuencia, la empresa abrió trámite de audiencia y le comunicó el despido disciplinario por dos faltas muy graves del artículo 82 del convenio colectivo de aplicación -sector de la industria siderometalúrgica de la provincia de A Coruña-.

Ahora el tribunal explica que el abandono del puesto es una infracción grave pero que “no justifica el despido si el perjuicio para la empresa o para la plantilla no está especialmente cualificado”. En este caso, entiende que “no se ha acreditado que haya supuesto un riesgo para la salud de la plantilla, ni que causara un accidente de trabajo, ni que el perjuicio ocasionado a la empresa sea equivalente”. Por lo tanto, concluye que, “atendiendo a un criterio racional de proporcionalidad”, no se justifica la máxima sanción de despido disciplinario.

Tampoco la Sala aprecia que la conducta del trabajador encaje en la infracción muy grave recogida en el convenio colectivo pues subraya que su actuación “se podrá tildar de errática o caprichosa, pero no es constitutiva de infracción disciplinaria”.

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En consecuencia, el TSXG estima el recurso, por lo que condena a la empresa a que readmita al demandante, con abono de los salarios dejados de percibir hasta su readmisión o hasta que hubiera encontrado otro empleo, o a que, a su elección, la compañía opte, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia y sin esperar a su firmeza, por el abono de una indemnización de 11.462,27 euros. La resolución no es firme, pues cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.