Juanma Lorente, abogado laboralista: “Puedes grabar a tu jefe sin avisarle y usar la grabación en un juicio”

Grabar y ser grabado en el trabajo. ¿Es legal? Sí, pero un sí con condicionantes que hay que conocer. Tu jefe puede grabarte en tu puesto de trabajo, puede instalar una cámara para grabarte, sí. Pero tú tienes que saber que ese dispositivo te está grabando.

“Es totalmente legal que tu jefe te ponga una cámara en tu puesto de trabajo siempre que estés informado ya sea con un cartel de que estás siendo grabado o con un documento que tú firmes”, explica el abogado laboralista Juanma Lorente en sus redes sociales, y añade que esas imágenes pueden ser usadas en tu contra, por ejemplo, en un despido.

Ahora bien, también debes saber que la Ley 3/2018 de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales establece en su artículo 89.2 que “en ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos”.

¿Puedes grabar a tu jefe?

La respuesta es sí pero también debes saber algunas cosas importantes. Tú puedes grabar a tu jefe si vais a hablar de un tema importante o espinoso. “Puedes poner el móvil y grabar toda la conversación, pero siempre que tú participes en ella”, explica el abogado, que añade que no tienes que avisar a nadie de que estás grabando. “Si tú avisas, lo más normal es que tu jefe no suelte ni media por lo tanto no te lo recomiendo y esas grabaciones pueden usarse en un juicio”, concluye Lorente.

Lo que no puede hacer es dejar el móvil escondido en un despacho para grabar una conversación entre su jefe y otros trabajadores, por ejemplo.