TRABAJO
Abigail, una joven que trabaja en Tokio y aprendió japonés con canciones: “Ganaba 4 millones de yenes al año y gastaba 1 en alquiler y otro en gastos”
La creadora de Colores de Japón cuenta cómo organizaba su salario en Tokio, cuánto podía ahorrar y por qué advierte que Japón ya no es siempre el paraíso económico que muchos imaginan
Vivir en Japón sigue siendo el sueño de muchas personas fascinadas por su cultura, su seguridad, su tecnología, su gastronomía o su forma de vida. Pero detrás de la imagen de país ordenado, moderno y lleno de oportunidades también hay una pregunta muy concreta que cada vez interesa más a quienes se plantean emigrar: cuánto se gana, cuánto se gasta y si realmente se puede ahorrar trabajando allí.
Esa curiosidad se ha multiplicado en redes sociales, donde cada vez más creadores cuentan su experiencia lejos de casa con cifras, ejemplos y advertencias. No hablan solo de monumentos, trenes o comida callejera, sino de alquileres, salarios, jornadas laborales, idioma, estabilidad y coste de vida. Y ahí es donde historias como la de Abigail, una argentina instalada en Tokio, conectan con miles de personas que quieren saber cómo es vivir y trabajar en Japón de verdad.
Abigail en Tokio
Abigail Cervilla es la creadora de Colores de Japón, un proyecto en el que comparte su vida en Tokio, sus experiencias estudiando y trabajando en el país y contenidos sobre cultura japonesa. En su propia web se presenta como “una chica Argentina que vive en Tokio” y cuenta que estudia japonés desde los 14 años, además de haber creado el blog para compartir sus experiencias en Japón. También tiene una sección dedicada a sus covers de canciones en japonés, una pista clara de cómo el idioma y la música forman parte de su historia personal con el país.
En uno de sus vídeos, Abigail habla de su etapa trabajando en relación de dependencia y puso cifras a una de las grandes dudas de quienes sueñan con mudarse a Japón. Según contó, en sus primeros años llegó a ganar alrededor de 4 millones de yenes al año. La frase resume muy bien el equilibrio económico de aquella etapa: “Al inicio ganaba 4 millones de yenes al año pero gastaba 1 millón en alquiler, otro millón en gastos y el resto lo ahorraba”, explicó al detallar cómo distribuía sus ingresos entre vivienda, vida diaria y ahorro.
La clave, según su relato, no estaba solo en el sueldo, sino en cómo vivía y con quién compartía gastos. Abigail explicó que trabajaba en Tokio, donde los salarios suelen ser más altos porque los alquileres también lo son, y que compartir vivienda con quien entonces era su novio y hoy es su marido le ayudaba a reducir una de las cargas más importantes. Cuando vivía sola, reconoció que la situación era mucho más complicada y que podía llegar a gastar prácticamente todo lo que ganaba.
Sueldos
Su testimonio también desmonta una idea muy extendida: que Japón garantiza automáticamente progreso económico. Abigail sostiene que los sueldos japoneses han perdido atractivo en comparación con el aumento del coste de vida y que el sistema laboral tradicional ya no funciona igual para las nuevas generaciones. Según relató, antes existía una relación casi de protección entre empresa y empleado, pero ahora los salarios no siempre crecen al ritmo que necesitan los trabajadores y muchos jóvenes cambian de compañía para lograr mejores condiciones.
Otro punto que destaca es la diferencia entre llegar a Japón por una experiencia personal o cultural y hacerlo únicamente por dinero. Abigail aclara que su caso no representa a todos los extranjeros: los ingresos dependen del sector, la formación, la experiencia y el nivel de japonés. También advierte de que, para quienes viajan con una Working Holiday, Japón quizá no sea la mejor elección si el objetivo principal es ahorrar, y menciona que otros destinos como Australia o Canadá pueden ofrecer más margen económico. Aun así, ella valora la seguridad, el transporte público y la estabilidad cotidiana como razones importantes para haberse quedado.
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