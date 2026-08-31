El arquitecto Marcelo Seia sobre el aire acondicionado inverter: “Gasta alrededor de un tercio menos de luz para hacer exactamente el mismo trabajo"

Ahorrar poniendo el aire acondicionado no es una tarea imposible, simplemente hay que saber qué aparato comprar y cómo usarlo correctamente. El arquitecto argentino Marcelo Seia da algunas recomendaciones en su canal de Youtube sobre lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar y usar correctamente este aparato.

En primer lugar comienza explicando las diferencias entre un aire acondicionado convencional y otro inverter. Mientras que el de toda la vida cuando alcanza la temperatura solicitada se apaga y cuando detecta que ésta vuelve a subir vuelve a arrancar, el modelo inverter va bajando el ritmo y se queda sosteniendo la temperatura sin llegar a arrancar de nuevo. Además, este último modelo hace menos ruido que el otro.

Es por eso que el ahorro con el inverter llega porque no hace falta que arranque cada vez que baja la temperatura. El problema viene en que estos aparatos son más caros que los convencionales, así pues la pregunta sería ¿merece la pena comprar un inverter? Para responder Seia toma un dato del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENTE) de Argentina, que explica que el inverter “gasta alrededor de un tercio menos de luz para hacer exactamente el mismo trabajo”, aunque puntualiza que este dato no es absoluto ya que dependerá también de la marca del aparato, del modelo y de varias cosas más.

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Otras cosas importantes sobre el aire acondicionado inverter

El arquitecto también indica que es importante dónde se instala porque no es lo mismo usarlo 7 horas todas las noches que en una habitación de invitados que lo vamos a usar pocas veces al año. “Si además lo usas para, por ejemplo, calefaccionar en invierno, como también lo utiliza mucha gente, esa diferencia se nota todavía más y ahí no hay dudas, el tercio menos de consumo con el tiempo y se empieza a notar en en la en la factura que pagues”, explica Seia..

Otro dato que hay que tener en cuenta es que las averías de los aparatos inverter son más caras de reparar que el de un aire acondicionado convencional. “El inverter tiene una electrónica bastante más compleja y es justamente esa la que le permite ese funcionamiento”, explica, aunque añade que depende del modelo y de lo que se haya averiado.

Igualmente, señala que es importante a quién le compras el aparato ya que si tienes un servicio técnico en tu zona siempre te saldrá más barato repararlo si hay una avería, por ejemplo y quién te instala el aparato. Una buena instalación garantiza que el aire funcione correctamente.

Por último, elegir bien la potencia del aparato en función de dónde vayas a instalarlo y el correcto aislamiento de la vivienda serán imprescindibles para que el ahorro con el aire acondicionado sea efectivo.