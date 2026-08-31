Gonzalo Bernardos sobre la crisis de Ceuta: “Debería convertirse en la Andorra del sur, con impuestos muy bajos”

La crisis migratoria en la ciudad de Ceuta continúa y ahora ya, además del drama humano, empieza a ser noticia las pérdidas económicas de esta situación. La patronal cifra este dato en 30 millones de euros mientras que los empresarios de la ciudad autónoma han expresado su decepción con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras una reunión. Estos empresarios consideran que no hubieron medidas concretas.

En el programa de LaSexta, Mas Vale Tarde, el profesor de Economía Gonzalo Bernardos analiza la situación de Ceuta y recuerda que la ciudad "vivía muchísimo de vender mercancías al norte de África” y añadí que "había mucho comercio que no pagaba nada en frontera porque Marruecos miraba para otro lado", algo que según el economista "se corta en 2019".

Nuevo modelo económico para Ceuta y Melilla

Para Bernardos, "si hay algún territorio de España que hay que cuidar especialmente económicamente es Ceuta y Melilla". Por ello, señala que hay que hacer un modelo económico que pasa por "dotarla de seguridad, no alquilársela a Marruecos", indica el economista que añade que para esto haría falta "más policía, más ejércitos y más funcionarios".

Otras de las mejoras que considera imprescindibles serían mejorar la educación y la sanidad y aumentar la frecuencia de vuelos a la península. Además, defiende que "Ceuta y Melilla deberían convertirse en la Andorra del sur", con "impuestos muy bajos que atraigan a personas que quieran pagar muy poco, no necesiten trabajar en el lugar donde viven y generar riqueza".

Por último, considera que es importante que "la administración pública les cuide como se merecen": "Me parece una vergüenza que, durante muchísimo tiempo, la mayor parte de nuestro políticos e incluso el Rey, por contentar a Marruecos, no las haya visitado lo que se merecen".

Por último, Gonzalo Bernardos ha añadido que el país africano "de socio fiable no tiene nada" y que es España quien se debe responsabilizar de la defensa de Ceuta y Melilla.