Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa del cambio que llega el 1 de septiembre para la incapacidad temporal: “Una cosa es el aviso y otra la notificación”

De cara al “nuevo curso”, la Seguridad Social pondrá en marcha una novedad que afecta a muchos trabajadores y desempleados y que deben conocer. Es la relativa al cambio en las comunicaciones y notificaciones de cara al usuario y que se llevará a cabo a partir del 1 de septiembre de 2026.

A partir de esta fecha la vía electrónica será la obligatoria pero esto no será para todas las comunicaciones ni para todas las personas. “La orden 541/2026 de 27 de mayo modifica el sistema de notificaciones y comunicaciones electrónicas de la administración de la Seguridad Social y establece que desde el 1 de septiembre de 2026 determinadas personas físicas estarán obligadas a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones relacionadas con determinadas prestaciones y procedimientos”, explica Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, en una de sus últimas publicaciones en su canal de Youtube.

¿A quién afecta el cambio en las notificaciones?

Como ya lo venía haciendo anteriormente, las notificaciones serán por vía electrónicas para los siguientes casos:

perceptores de la prestación por nacimiento de hijo , es decir, la maternidad o paternidad

, es decir, la maternidad o paternidad perceptores de la prestación por riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia.

La nueva normativa mantiene estos casos e incorpora a los solicitantes de la incapacidad temporal. “Es decir, si estás de baja médica y solicitas o percibes una prestación de incapacidad temporal, a partir de septiembre las comunicaciones serán telemáticas”, aclara Muñoz.

Además, la obligatoriedad se extiende también a las comunicaciones y notificaciones de los pensionistas de incapacidad permanente o de las lesiones permanentes no incapacitantes.

¿Dónde se reciben las notificaciones de la Seguridad Social?

Muñoz aclara un punto importante: una cosa es el aviso y otra es la notificación. “La Seguridad Social podrá avisarte a través del dispositivo que tú tienes facilitado de que tienes una comunicación o una notificación disponible. Ese aviso puede facilitarte el acceso a la notificación, pero el aviso no sustituye a la notificación. La comunicación oficial estará disponible en la sede electrónica y será allí donde tendrás que acceder para ver su contenido”, aclara el funcionario.

¿Desaparece el correo postal?

La respuesta es que no, ya que la norma también contempla algunas excepciones, entre ellas determinados casos en los que “las personas interesadas comparezcan presencialmente en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAI) y soliciten allí la comunicación o la notificación”.

Además, también se contempla para los casos en los que la administración no tenga los datos de contacto electrónico para realizar el aviso de que tiene una notificación disponible.

¿Qué sucede con aquellas personas que no saben utilizar internet?

En los CAI se prestará asistencia presencial para facilitar el acceso a las notificaciones electrónicas. Igualmente, si lo que no se tiene es la identificación para acceder a la sede electrónica habrá que acudir a uno de estos centros donde se te facilitarán las claves.

Por último, Muñoz recomienda a las personas que se encuentran en situación de baja médica o con un expediente de incapacidad permanente que comprueben si tienen acceso a la sede electrónica de la Seguridad Social