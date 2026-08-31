José Ramón López, experto fiscal, avisa sobre los cambios en la jubilación flexible que ya están en vigor: "Os quieren trabajando toda la vida"

La jubilación flexible ya tiene nuevas reglas. Desde el 28 de agosto de 2026, los pensionistas que ya estén jubilados pueden reincorporarse al mercado laboral y compatibilizar un trabajo con el cobro de parte de la pensión. El cambio amplía la jornada permitida, incorpora nuevos incentivos y también abre la puerta a compatibilizar la pensión con una actividad por cuenta propia en determinados casos.

El experto en fiscalidad José Ramón López Martínez, conocido en redes por el perfil Tu Blog Fiscal, ha explicado este cambio con un mensaje muy directo: “Os quieren trabajando toda la vida”. El asesor sostiene que la medida busca incentivar que los jubilados vuelvan a trabajar, reduciendo parte de la pensión que reciben y generando nuevas cotizaciones para la Seguridad Social.

Qué es la jubilación flexible

La jubilación flexible permite que una persona ya jubilada vuelva a trabajar y siga cobrando pensión, aunque no completa. La pensión se reduce en proporción a la jornada trabajada. Es decir, si el pensionista trabaja una parte de la jornada, deja de cobrar esa misma parte de la pensión.

La novedad está en la horquilla. Hasta ahora, el trabajo compatible debía moverse entre el 25% y el 75% de la jornada. Con las nuevas reglas, la jornada puede estar comprendida entre el 33% y el 80% de la jornada de una persona trabajadora a tiempo completo comparable.

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El incentivo del 15% o el 25%

López resume el cambio con un ejemplo sencillo. Si un jubilado se reincorpora con una jornada del 33%, en principio su pensión se reduciría en ese mismo porcentaje. Sin embargo, la nueva regulación introduce un incentivo adicional.

Cuando la jornada parcial esté entre el 33% y menos del 55%, la pensión compatible con el trabajo se incrementará en un 15% adicional. Si la jornada está entre el 55% y el 80%, el incremento será del 25% adicional, siempre calculado sobre la pensión que se venía percibiendo antes de acceder a la jubilación flexible.

Por eso, el experto fiscal señala que, en la práctica, el jubilado no pierde exactamente todo el porcentaje de jornada que trabaja, porque parte de esa reducción queda compensada por el incentivo.

La “jugada” que ve José Ramón López

La lectura crítica de López se centra en el efecto para la Seguridad Social. “¿Cuál es la jugada?”, plantea en su explicación. Según el asesor, por un lado el sistema paga menos pensión mientras el jubilado trabaja; por otro, vuelve a ingresar cotizaciones del trabajador y de la empresa.

“Por un lado están reduciendo lo que te pagan de pensión y por otro lado les estás ingresando dinero”, resume. A su juicio, la reforma tiene una clara intención recaudatoria, aunque reconoce que puede ser útil para algunos pensionistas: “Habrá gente que le vendrá de cine. Aprovechadlo”.

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También para autónomos, con condiciones

Otra novedad relevante es que la jubilación flexible también puede aplicarse a una actividad por cuenta propia. La Seguridad Social recoge que, desde el 28 de agosto, podrá compatibilizarse la pensión de jubilación ya causada con una actividad como autónomo, siempre que la persona no hubiera estado de alta como trabajador por cuenta propia en los tres años inmediatamente anteriores a la jubilación.

López advierte, además, de un punto importante: si el jubilado vuelve a trabajar como autónomo, tendrá que pagar su cuota. Y esas cotizaciones, según explica, no mejorarán después la pensión cuando deje esa actividad y vuelva a cobrarla al 100%.

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La nueva jubilación flexible, por tanto, abre una vía para quienes quieran o necesiten volver a trabajar tras jubilarse. Pero también obliga a hacer números antes de tomar una decisión: cuánto se trabajará, cuánto se reducirá la pensión, qué incentivo se aplica y qué cotizaciones habrá que asumir.