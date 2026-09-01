Rubén Ariza, fontanero: “Un aprendiz está cobrando 1.800 euros brutos pero lo que le queda no llega a 1.500”

Con la llegada de la Inteligencia Artificial y las dudas en cómo afectará al mercado laboral el sector de los oficios se ha convertido en un valor seguro. Conocer la experiencia de los trabajadores de estos ámbitos nos ayuda a hacernos una idea de la importancia de mantener estos oficios y de cómo están remunerados.

En el podcast Sector Oficios entrevistan a muchos profesionales de este ámbito que cuentan sus experiencias. Es el caso de Rubén Ariza, un fontanero de Madrid que lleva trabajando desde los 16 años. Este madrileño comenzó trabajando con su tío en el sector de los seguros. “Casi te diría que hasta el año estuve cobrando 20 euros a la semana, que para mí era bueno, estoy aprendiendo, tenía pues para irme con los amigos a tomar algo”, explica Ariza sobre sus inicios.

Después de varios años, Ariza tomó la decisión de hacerse autónomo y emprender gracias a la capitalización del paro. “Yo tenía mis herramientas, mis máquinas, tenía que gastar poco realmente y con eso que creo que me dieron fueron 25.000 euros o así, compré una furgoneta nueva”, explica este fontanero que recuerda cómo comenzó con 100 euros la cuenta.

Sueldos de fontanero en la actualidad

Desde que él comenzó a trabajar hasta la actualidad las cosas han cambiado. Ariza explica que ahora mismo un aprendiz de fontanero está cobrando unos 1.800 euros brutos pero que lo que le queda neto no llega a 1.500 euros.

“Yo cobraba 1.200 euros cuando empecé, pero hace 16 años. Es que hoy en día ha subido todo. Es una burrada. Si suben todos los costes, que de hecho van subiendo cada vez más, es bastante complicado”, explica este fontanero que explica que es partidario de formar a la gente.

Cuidar a los trabajadores

Sobre la imagen que la gente tiene de los empresarios, Ariza quiere romper una lanza a favor de los pequeños emprendedores que intentan cuidar a sus trabajadores. “Una persona que curro con él a diario, que yo llego a la a la nave antes que él y me voy y son las 10 de la noche y sigo, esa persona te va a ver un poco como diciendo, "Hostia, mi jefe está trabajando, voy a intentar también arrimar el hombro y que cuando vayan las cosas bien también que tú lo puedas ver y que no piensen que barremos siempre para el mismo lado”, explica el fontanero.

“Mínimo hecho 10 horas todos los días, o sea, desde las 7 de la mañana que quedamos 7:30 hasta… Ayer eran las 10 de la noche y me llama mi mujer, oye, que está la cena, ¿sabes?”, comenta.

Anécdotas del oficio

Una de las anécdotas que ha contado en este podcast es cuando una clienta llegó a encerrarle en su casa cuando tenía unos 17 años mientras llamaba al perito para ver cuál era la avería. “Señora, yo me tengo que ir, me está usted reteniendo en su casa", le dijo finalmente a la clienta.

Lejos de ser una anécdota, Ariza cuenta que esta circunstancia ya le ha pasado dos veces y “en una de ellas hasta me quitaron el teléfono y todo, que iba a llamar al jefe”.