Una logopeda con la enfermedad de Ménière consigue la incapacidad permanente total y una pensión de 1.300 euros
La mujer también tiene temblor en el brazo derecho y un trastorno ansioso-depresivo
Una logopeda de Asturias ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma avale su situación de incapacidad permanente total para ejercer su profesión, lo que le da derecho a percibir una pensión equivalente al 55 % de su base reguladora, es decir a 1.327,67 euros mensuales.
Según la sentencia que recoge el Consejo General del Poder Judicial, la mujer agotó su baja por enfermedad común y la Seguridad Social determinó inicialmente que no sufría una incapacidad permanente. Ella impugnó la decisión ya que demostró que su cuadro clínico incluye la enfermedad de Ménière bilateral grave que le provocan vértigos, crisis de inestabilidad, caídas e hipoacusia y, además, tiene temblor en el brazo derecho y un trastorno ansioso-depresivo.
La parte recurrente argumentó que el riesgo de sufrir crisis de vértigo y caídas súbitas es inherente a la profesión de logopeda, sin embargo el tribunal superior consideró que el magistrado no fundamentaba su decisión en las caídas si no en el déficit auditivo. Así este juzgado sí consideró que esta dolencia le impedía la comunicación y que por lo tanto no podía trabajar como logopeda.
La sentencia explica que no se le otorga la incapacidad permanente absoluta ya que la demandante conserva su capacidad laboral para otros empleos que no requieran estas exigencias comunicativas ni impliquen riesgos físicos, como la exposición a entornos peligrosos o el uso de maquinaria pesada.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
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