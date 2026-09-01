Deniegan la incapacidad permanente a un vendedor de la ONCE de 45 años con depresión y un grado de discapacidad del 92 %

La justicia no le ha dado la razón, al menos de momento. Un vendedor de la ONCE de 45 años ha visto como el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le ha denegado la incapacidad permanente pese a tener un trastorno de adaptación mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo.

La nota publicada por el Consejo General del Poder Judicial explica que la sentencia recoge que el trabajador solicitó la incapacidad permanente tras agotar una baja laboral. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se la denegó tras el dictamen del Equipo de Evaluación de Incapacidades (EVI), considerando que sus lesiones no alcanzaban los grados legales.

El trabajador presenta dolencias como glaucoma juvenil, amaurosis bilateral, trastorno de adaptación mixto con ansiedad y ánimo depresivo, además de un grado de discapacidad del 92 % reconocido por el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura.

El hombre recurrió e interpuso un recurso de suplicación donde solicitó el reconocimiento de la gran invalidez o, de manera subsidiaria, de la incapacidad permanente absoluta, argumentando que padece un trastorno depresivo mayor grave con riesgo psicótico que requiere la ayuda de terceros y le impide trabajar con normalidad.

Sin la acreditación necesaria

Pese a todo, el tribunal señala que dicha afección no figura en los hechos probados de la resolución judicial ni fue acreditada durante el proceso. La sentencia únicamente reconoce que padece patologías oftalmológicas y un trastorno de adaptación mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo. Al no demostrarse la necesidad de asistencia de otra persona para las actividades básicas de la vida diaria ni limitaciones psíquicas suficientes para el desempeño laboral, la Sala procede a desestimar este motivo del recurso.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo en casación.