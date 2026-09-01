Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la jubilación anticipada: “Hay que tener en cuenta los coeficientes reductores en el importe final de la pensión”

Si te estás planteando acceder a la jubilación anticipada, debes saber que hay muchos elementos que hay que tener en cuenta antes de tomar esta decisión.

El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz, explica en su canal de Youtube que mucha gente parte de un concepto equivocado y creen que es suficiente con restar dos o cuatro años a los 65 años, “pero eso no funciona así”.

Es por ello que recuerda que lo primero que debemos hacer es calcular la edad ordinaria de jubilación y, una vez determinado esto, podremos ver si podemos adelantar o no el retiro, que dependerá de nuestra situación personal. “Hay que recordar que poder jubilarse anticipadamente no significa necesariamente que sea la opción más conveniente”, explica el funcionario.

En opinión de Muñoz, esta decisión debería tomarse “teniendo en cuenta el impacto económico que tendrán los coeficientes reductores en el importe final de nuestra pensión”.

Primer paso: calcular la edad ordinaria de jubilación

La jubilación anticipada se calcula teniendo como referencia la edad ordinaria de jubilación de cada trabajador. Para esto también hay que contar con las cotizaciones acumuladas a la fecha de jubilación. “No solamente cuentan las cotizaciones efectivamente realizadas, sino que también se pueden sumar determinados periodos que la normativa permite computar, como por ejemplo las bonificaciones por hijo, las denominadas cotizaciones en la sombra u otros periodos asimilados que pueden resultar aplicables en determinados supuestos”, indica Muñoz.

A continuación habrá que comprobar si alcanzamos los 38 años y medio de cotización. Si alcanzamos o superamos la cifra de 38 años y medio de cotización, nuestra edad ordinaria de jubilación será los 65 años de edad. Si por el contrario no superamos esos años de cotización, nuestra edad ordinaria de jubilación serán los 67 años. Y este es un dato clave que va a determinar todo lo demás.

Segundo paso: acceder a la jubilación anticipada o no

En este caso hay que saber que hay dos modalidades de jubilación anticipada:

La jubilación anticipada voluntaria que permite adelantar 2 años la jubilación y para ello es necesario acreditar con carácter general al menos 35 años de cotización. Para alcanzar esos 35 años computará también el servicio militar o la prestación social sustitutoria.

La jubilación anticipada involuntaria. Esta modalidad es cuando el trabajador pierde su empleo por causa ajenas a su voluntad. En este caso se exigen al menos 33 años de cotización, también computa el servicio militar o la prestación social sustitutoria y permite adelantar hasta 4 años nuestra jubilación

Penalizaciones en la cuantía de la pensión

Lo que Muñoz afirma que hay que tener muy en cuenta a la hora de valorar adoptar la jubilación anticipada es lo relativo a las penalizaciones en la cuantía de la pensión.

“No solo debemos analizar si podemos acceder a una jubilación anticipada, si no que también nos interesaría conocer cuánto se reduciría nuestra pensión. Para ello, lo más recomendable es acceder al simulador de la Seguridad Social”.