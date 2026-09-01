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La Justicia lo confirma: reconocen la incapacidad absoluta a un ayudante de matadero con trastorno del humor

El Tribunal Superior de Navarra reconoce su incapacidad permanente absoluta al considerar que sus dolencias crónicas le impiden desempeñar cualquier trabajo

Un trabajador de matadero consigue la incapacidad permanente absoluta tras años de tratamiento psiquiátrico

Un trabajador de matadero consigue la incapacidad permanente absoluta tras años de tratamiento psiquiátrico

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C. Suena

C. Suena

Alicante

Un ayudante de matadero ha conseguido que la Justicia le reconozca la incapacidad permanente absoluta después de varios años de tratamiento psiquiátrico y de un cuadro de salud que, según el tribunal, le impide trabajar con normalidad en cualquier profesión.

El caso ha sido resuelto por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ha dado la razón al trabajador y ha corregido la sentencia anterior, que había rechazado su reclamación. La nueva resolución declara que el demandante tiene derecho a una pensión vitalicia del 100% de su base reguladora por enfermedad común desde 2024.

La primera sentencia no le dio la razón

El trabajador había acudido a la Justicia para reclamar el reconocimiento de su incapacidad permanente absoluta, pero en primera instancia no obtuvo una respuesta favorable. Aquella resolución consideró que sus lesiones no tenían el carácter definitivo suficiente para concederle este grado de incapacidad.

El Tribunal Superior de Navarra, sin embargo, ha cambiado el criterio. La Sala entiende que no se valoraron correctamente las limitaciones reales del demandante ni la evolución de sus problemas de salud.

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Un cuadro crónico que le impide trabajar

La sentencia tiene en cuenta que el trabajador presenta un trastorno del humor, dependencia de sustancias y rinosinusitis crónica. Además, destaca que mantiene tratamiento psiquiátrico desde 2019, un dato que el tribunal considera relevante para valorar la gravedad y persistencia de sus dolencias.

Para la Sala, esas limitaciones no afectan solo a su puesto como ayudante de matadero. Van más allá. El tribunal concluye que el cuadro que padece le impide desarrollar con eficacia cualquier actividad laboral, que es precisamente la clave para reconocer una incapacidad permanente absoluta.

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No hace falta que la lesión sea definitiva

Uno de los puntos importantes de la resolución es que el tribunal no comparte que la falta de una curación cerrada o definitiva impida reconocer la incapacidad. Según el TSJ, las dolencias pueden no ser definitivas en sentido estricto y, aun así, tener un carácter crónico y limitante suficiente.

Por eso, la Justicia revoca la sentencia anterior y reconoce al trabajador la incapacidad permanente absoluta. La decisión implica que podrá cobrar una pensión vitalicia equivalente al 100% de su base reguladora.

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La sentencia todavía no es firme, ya que puede ser recurrida en casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

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