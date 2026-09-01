Kiki, alicatadora con 22 años de experiencia: “Un jefe de obra me dijo que tenía que estar en casa fregando los platos”

Cada vez menos, pero cuando Cristina Moya, o Kiki como la conocen todos, llegó a la obra era una excepción. Comenzó con el revestimiento cerámico en la construcción y ahora ha ampliado sus horizontes y ya trabaja en reformas en general.

Sobre sus inicios, Kiki explica que los primeros años fueron muy duros. “Llegaba a la obra con mi ilusión a pedir trabajo. Mira que soy alicatadora, que quiero que me probéis. Me decían todos que no, que no, que no, que no. Pero yo preguntaba, pero que no, ¿por qué? Y me ponían excusas baratas” explica en el podcast Sector Oficios. No contentos con esto, la “albañila” añade que le decían: “Meto a una rubia ahí a trabajar en la obra y vas a trabajar tú y los 20 que tengo trabajando te van a mirar a ti y no van a trabajar”.

Anécdotas machistas

Este no es el único comentario que Kiki ha recibido trabajando. Esta profesional recuerda cómo un jefe de obra lo primero que le dijo fue que no le gustaban las mujeres en la obra, “de estos machistas cerrados”. “Cuando me vio en el baño me dijo: "¿Tú qué haces aquí?" Digo voy a alicatar este cuarto de baño. Pues si tú lo que tenías que hacer es en tu casa fregando los platos”, cuenta Cristina, que le respondió que ella tenía lavavajillas y le espetó: “Eso tú, que tienes a tu mujer de esclava”.

La cosa no acabó ahí ya que un día mientras estaba trabajando, este hombre entró en el cuarto en el que estaba trabajando y con una agenda le pegó a los azulejos, quejándose de que estaban mal puesto. “Me eché a llorar. Me intimidó el que me tratara como si yo hubiera hecho allí algo mal”, cuenta Kiki. Finalmente, habló con otro encargado y el hombre se disculpó con ella y rogó que le perdonara porque “había venido enfurruñado de su casa”. “Lo pagó con la única mujer que había en todas las obras”, remata.

El mismo machismo se encontró cuando con 25 o 26 años se encontró con que un hombre de unos 50 tenía que traerle el material. “Decía que no asistía a una niñata y que cómo iba a ser una niñata oficial si él llevaba 30 años en la obra de peón. Digo, pues ya tiene que ser un inutil si lleva 30 años de peón y no ha avanzado porque yo llevo 4 o 5 años en la obra y soy oficial de primera”, explica.

Finalmente Cristina recuerda que la mejor forma de callar a los demás es trabajando. “Cuando ven tu trabajo es cuando ellos ya dicen, "Uy, es que sí sabe. Claro que sabe, si no no viene a pedir, ¿no?”.