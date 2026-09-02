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Un español que vive en Noruega muestra su nómina de 2.400 euros al mes y le llueven las críticas: “Es muy poco”

Trabaja como asistente en una escuela de Educación infantil, un trabajo para el que no hace falta experiencia previa pero sí hablar noruego

David trabaja en Noruega y cuenta su experiencia en el país nórdico

David trabaja en Noruega y cuenta su experiencia en el país nórdico / @palsand91

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O. Casado

O. Casado

Emigrar se ha convertido en casi el último recurso para muchos jóvenes de nuestro país que ven cómo encontrar un trabajo se ha convertido en misión imposible, y eso sin hablar del acceso a la vivienda.

En redes sociales hay muchos jóvenes que han decidido salir de España y cuentan su experiencia en redes sociales. Es el caso de David, que desde hace dos años vive en Noruega y trabaja como Barnehage Assistant, ayudante en una escuela de Educación Infantil.

Irse a vivir a Noruega puede resultar atractivo por sus elevados salarios y la estabilidad de su mercado laboral, pero el salto económico no siempre es tan sencillo como parece. El país nórdico combina sueldos altos con un coste de vida también elevado, especialmente en vivienda, alimentación, transporte y ocio.

David cuenta alguno de estos aspectos en sus vídeos, además de detallar cómo es el mercado laboral allí o algunos de los derechos con los que se cuentan. Fundamentalmente, las diferencias que podemos encontrar entre el país nórdico y España.

La nómina en Noruega

En una de sus últimas publicaciones en Tiktok, David decide mostrar su nómina. “Lo mejor no es el sueldo, también hablo de cómo se trabaja, más conciliación, más respeto, laboral y condiciones que se sienten muy distintas a España”. Además comenta que para su trabajo, en muchos casos, no se requiere experiencia previa ni formación específica, pero sí hablar noruego.

En su nómina David muestra que cobra 33.748,33 coronas brutas, unos 3.124 euros. De ese total en impuestos y pensión le restan 7.629 coronas (706,50 euros) y finalmente el bruto es de 25.430,30 coronas, unos 2.355 euros.

“Sinceramente después de vivir esto entiendo por qué mucha gente se plantea venir a Noruega, aunque también entiendo por qué mucha gente no daría el paso”, explica David, que pide que sus seguidores le comenten si por ese sueldo se mudarían al país nórdico.

Comentarios críticos

La publicación cuenta con más de 200 comentarios y aunque hay muchos que quieren más contexto (tipo cuánto se paga de alquiler, cuánto se gasta en comida y transporte…) la mayoría se muestran incrédulos por el importe de la nómina.

“2400?? Eso que es?? No veo gran cantidad para lo cara que es la vida allí”, “Es muy poco”, “Es un sueldo muy bajo”, “No te pagan nada”, e incluso algunos se atreven a más: “Pues hijo para ganar eso en uno de los países más aburridos de Europa no se yo…”

Algunos usuarios que han trabajado en Noruega también le dicen que con ese sueldo no tienes ni "pa" pipas” y otros no lo ven suficiente: “Por 2300€ ni de coña empiezo de cero en otro sitio , no es una locura lo que estamos normalizando que eso sea un sueldazo”.

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En cualquier caso, David también comenta que con ese sueldo y el de su pareja, que cobra más del doble que él, ha conseguido comprar una casa en Noruega.

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