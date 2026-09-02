José Navarro, fontanero: “Si me ofrecieran un trabajo y me pagaran 4.000 euros al mes, no me iría”

El sector de los oficios está en auge ante el avance de las nuevas tecnologías. Profesiones como fontanero, electricista o albañil siguen teniendo una alta demanda en el mercado laboral de nuestro país y es una salida para muchos jóvenes.

En el podcast Sector Oficios abordan en uno de sus capítulos el trabajo de fontanero a través de dos generaciones: un padre y un hijo. Vicente y José, uno ahora jubilado y el otro autónomo, narran diferentes aspectos de su oficio y también cómo ha cambiado a lo largo de los años.

De comercial a fontanero

José Navarro relata cómo tuvo distintos trabajos, entre ellos uno de comercial en el sector de la automoción. “Aquello era muy psicológico porque el trabajo de comercial, cuidado, todos los meses con el objetivo y siempre más y más y más y nunca tienen bastante”, explica el ahora fontanero que añade que siempre cumplió con lo que le encomendaba y se le daba bien.

En este sentido, afirma que, además, cada año y medio estrenaba coche gratis, le pagan la gasolina y tenía un buen sueldo. “Si no hubiera venido el covid hoy seguramente no sería fontanero, no me hubiera hecho el ‘click’”, explica Navarro aunque señala que “ser autónomo no es fácil, pero a mí me encanta."

“Si me ofrecieran hoy un trabajo asalariado y me pagaran 4.000 euros al mes, no me iría. Y no quiere decir que yo gane más. A lo mejor algún mes pero la libertad de si hoy tengo que trabajar hasta las 9 o si este día me lo puedo coger libre como hoy…”, añade.

Sobre el sueldo especifica que como comercial tenía una nómina media de unos 2.000 euros y que lo máximo que llegó a ganar fueron 4.300.