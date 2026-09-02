Gabriel, policía con depresión al que le dieron la incapacidad permanente y después se la quitaron: “No podía volver a su puesto”

Conseguir una incapacidad permanente no siempre significa cerrar para siempre una etapa de enfermedad, informes médicos y revisiones. Muchas personas creen que, una vez reconocida la pensión, la batalla administrativa ha terminado definitivamente. Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social puede revisar esa situación con el paso del tiempo y valorar si existen cambios médicos que justifiquen mantener, modificar o retirar la prestación.

La duda preocupa especialmente cuando la incapacidad afecta a profesiones de alta exigencia física, mental o emocional. No es lo mismo volver a un puesto ordinario que regresar a un trabajo sometido a tensión, riesgo, turnos, intervenciones complicadas o situaciones límite. En esos casos, la pregunta no debe ser solo si la persona ha mejorado algo, sino si realmente puede volver a desempeñar las funciones esenciales de su profesión con normalidad, seguridad y eficacia.

Policía con depresión

El caso de Gabriel, el policía del que habla la abogada Marina Alaminos, resume muy bien esta situación. Gabriel ya había conseguido una incapacidad permanente total y pensaba que aquella batalla había terminado. Había dejado atrás un trabajo que le estaba destruyendo la salud y empezaba a reconstruir su vida. Pero llegó la revisión del INSS. Acudió pensando que simplemente le preguntarían cómo se encontraba, cómo evolucionaba y si seguía en tratamiento. Lo que recibió después fue una noticia que no esperaba: la Seguridad Social le retiraba la incapacidad permanente.

Incapacidad permanente

Gabriel era policía, una profesión que le había hecho vivir situaciones difíciles de olvidar. Intervenciones complicadas, momentos de tensión, episodios de riesgo y una presión acumulada que poco a poco empezó a pasarle factura. Primero llegaron los problemas para dormir. Después, la ansiedad, el miedo, la irritabilidad y una sensación de alerta constante. Todo se fue acumulando hasta que un día vivió una intervención especialmente crítica. Fue la gota que colmó el vaso. No pudo más y tuvo que coger la baja médica.

Los médicos le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y depresión. Su situación psicológica le impedía enfrentarse de nuevo a momentos de tensión, asumir intervenciones complejas o responder con normalidad ante situaciones de riesgo. Finalmente, le reconocieron una incapacidad permanente total, una modalidad que impide al trabajador desarrollar su profesión habitual, aunque pueda dedicarse a otra distinta si su estado se lo permite. Para Gabriel, aquella resolución supuso poder apartarse de un puesto que le estaba afectando gravemente y empezar a recuperar cierta estabilidad.

PI STUDIO

Revisión del INSS

Pero la incapacidad permanente puede revisarse. El INSS puede iniciar un procedimiento para valorar si ha habido mejoría, agravamiento, error de diagnóstico o cambios relevantes en el estado de la persona. La abogada Marina Alaminos insiste en una idea clave: para retirar una incapacidad no basta con afirmar que el trabajador “ha mejorado”. Esa mejoría debe ser real, importante y suficiente como para permitirle volver a realizar las tareas esenciales de su profesión. Y en un policía, eso significa poder afrontar tensión, intervenciones, presión psicológica y situaciones imprevisibles con seguridad.

En el caso de Gabriel, su situación seguía siendo delicada. Continuaba en tratamiento y su cuadro psicológico no había desaparecido. Solo pensar en volver a su puesto le provocaba ataques de ansiedad. Por eso, al recibir la resolución que le retiraba la incapacidad, se quedó bloqueado. No entendía cómo podían considerar que estaba preparado para regresar a una profesión que exigía precisamente aquello que él ya no podía asumir: control emocional bajo presión, exposición a conflictos y capacidad de reacción ante situaciones críticas.

La reclamación de la abogada

Gabriel pidió ayuda y la abogada tuvo claro que había que pelear la recuperación de la incapacidad. Preparó la reclamación previa y aportó informes médicos que acreditaban que no había recuperado la capacidad necesaria para volver a ser policía. Aun así, el INSS mantuvo su decisión, por lo que el caso terminó en juicio. Allí, la defensa se centró en lo esencial: Gabriel seguía teniendo limitaciones psicológicas importantes, dificultades para enfrentarse a situaciones de alta tensión y una incapacidad real para volver a ejercer su profesión habitual.

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La juez entendió el caso y dictó una sentencia estimatoria. Gabriel recuperó su incapacidad permanente total. Con ello, volvió a cobrar la pensión y, sobre todo, recuperó la tranquilidad de no verse obligado a regresar a un trabajo para el que ya no estaba preparado psicológicamente. Su caso demuestra que una resolución del INSS no siempre es el final del camino. Si la incapacidad se retira pero las limitaciones continúan, la decisión puede recurrirse y los informes médicos pueden ser determinantes.