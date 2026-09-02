Laura Lobo, abogada de herencias, avisa: "Aceptar una herencia no es opcional"

Cuando fallece un progenitor y el otro sigue vivo, muchas familias aplazan la herencia. A veces por comodidad, otras por evitar conflictos y muchas porque alguien asegura que “no hace falta hacer nada” si ya hay testamento. Pero la abogada experta en herencias Laura Lobo advierte de un error muy habitual: la herencia no se aplica sola.

“Cuando una persona fallece es necesario tramitar una herencia, eso implica la aceptación y la adjudicación de los bienes y eso es un trámite obligatorio”, explica la letrada. Según Lobo, el hecho de que exista testamento no significa que los bienes pasen automáticamente a cada heredero sin realizar ningún trámite.

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El error cuando fallece uno de los padres

La abogada cuenta el caso de un cliente que acudió al despacho porque le habían dicho que no era necesario aceptar la herencia tras la muerte de uno de sus progenitores, ya que el otro seguía vivo.

Según explica, es una situación frecuente en familias en las que uno de los herederos no quiere repartir o tramitar todavía la herencia. “Le dice al resto que no es necesario aceptar la herencia, que como ya hay un testamento, ese testamento se aplica directamente y ya está”, señala. Pero su respuesta es clara: “Eso no es así”.

El testamento marca quiénes son los herederos y cómo debe repartirse la herencia, pero no sustituye el trámite de aceptación y adjudicación de bienes. La ley permite aceptar la herencia de forma expresa o tácita, pero mientras no se dé ese paso, la situación jurídica no queda cerrada. El Código Civil regula la aceptación y repudiación de la herencia y establece que ambas son actos enteramente voluntarios y libres.

Qué es una herencia yacente

La clave está en lo que Laura Lobo llama herencia yacente. Es decir, el periodo en el que los bienes de la persona fallecida todavía no han sido aceptados y adjudicados a los herederos. “Existe un conjunto de bienes que pertenece hipotéticamente a una serie de herederos que pueden tener un derecho, pero eso no está materializado en nada”, explica la abogada.

Dicho de forma sencilla: puedes tener derecho a una parte de la herencia, pero eso no significa que ya seas propietario efectivo de esos bienes. Hasta que no se haga la aceptación y la adjudicación, no tienes un derecho directo plenamente concretado sobre cada bien. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública también ha definido la herencia yacente como un patrimonio en situación de interinidad antes de la aceptación.

Se puede retrasar, pero no evitar

El problema de dejar la herencia sin tramitar es que no desaparece. Tarde o temprano habrá que volver a ella. Laura Lobo advierte de que, si después fallece el otro progenitor o incluso uno de los herederos, habrá que ordenar primero la herencia pendiente y después las siguientes.

“No es un trámite que te puedas ahorrar de ninguna de las maneras”, resume la abogada. “Lo puedes posponer en el tiempo, pero nunca te lo vas a poder ahorrar”.

Por eso, su recomendación pasa por no confundir “esperar” con “no tener que hacer nada”. La tramitación de una herencia puede aplazarse, pero seguirá siendo necesaria para trasladar legalmente los bienes de la persona fallecida a sus herederos.

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Por qué importa hacer el trámite

Aceptar y adjudicar una herencia no es solo firmar papeles. Es lo que permite concretar quién recibe qué, quién pasa a ser propietario, qué ocurre con el usufructo y cómo quedan repartidos los bienes.

En palabras de Laura Lobo, “tramitar una herencia es obligatorio porque supone el traspaso de bienes de una persona fallecida a sus herederos”. Y cuanto más tiempo se deja pasar, más fácil es que se acumulen problemas: nuevos fallecimientos, desacuerdos familiares, bienes sin regularizar o derechos que no se han materializado.

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La idea central de la abogada es sencilla: tener testamento ayuda, pero no lo hace todo. La herencia hay que tramitarla. Y dejarla para más adelante puede ser una decisión familiar, pero no una forma de evitar el procedimiento.