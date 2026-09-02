La analista económica Pilar García de la Granja ofrece un dato sorprendente: “En 2027 los seguros de salud privados van a facturar más que los de coche por el colapso de la sanidad pública”

La pandemia del coronavirus ha dejado innumerables cambios en nuestro país y uno de ellos es el que afecta a la sanidad pública y a la privada. Según la analista económica de la Cadena Cope, Pilar García de la Granja, el 26,2 % de los españoles, incluyendo las mutuas de los empleados públicos, tienen un seguro privado, esto supone que una de cada cuatro personas tiene este tipo de pólizas.

En 2025 esta cifra se incrementó un 1,7 %, unas 200.000 personas, y las regiones con mayor porcentaje de penetración fueron Madrid, Cataluña y Baleares. Desde la pandemia, 2.000.000 de personas más tienen un seguro privado en España.

García de la Granja explica que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de julio de 2020 y hasta el mismo mes de este año, los seguros han subido un 67 %, datos que coinciden con el fin del estado de alarma y llegan hasta la actualidad. “Un incremento muy superior al registrado en otras categorías, como por ejemplo, el seguro de coche que ha subido un 35 %”, afirma la experta.

“En esa referencia temporal, la media del IPC del sector de los seguros asciende al 44,4 % es decir, de coches o por decesos, por ejemplo, se ha disparado el seguro de las primas por seguros sanitarios”, añade García de la Granja en el programa ‘Herrera en Cope’.

Colapso de la sanidad pública

La analista incide en que los expertos apuntan al motivo de este incremento al “colapso de la sanidad pública con retrasos en citas, pruebas, diagnósticos de los especialistas…”. En este sentido, añade que la previsión de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (UNESPA) es que “el año que viene, y por primera vez, van a facturar más en España los seguros de salud que los de coche”.

Además, señala que los expertos dicen que “en los próximos meses vamos a ver subidas adicionales en estas pólizas de entre un 5 y un 8 % porque esa presión asistencial se está trasladando a esos hospitales privados y a los profesionales, hasta el punto en el que ya estamos con las famosas agendas, no ves al especialista hasta dentro de un mes o al mes siguiente”.

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Por último, recuerda que hay personas que pagan hasta tres veces por la sanidad en nuestro país: pagan la sanidad pública, un seguro privado y si tienen una urgencia vuelven a pagar para que les vea un especialista.