La Seguridad Social cambia las reglas de la jubilación: así será cobrar el 100% de la pensión desde 2027

La jubilación vuelve a cambiar y conviene no perderse entre cifras que parecen parecidas, pero no significan lo mismo. Una cosa es tener derecho a una pensión contributiva, otra distinta es cobrar el 100% de la base reguladora y otra, todavía diferente, poder retirarse a los 65 años sin penalización. La Seguridad Social aplica cada requisito por separado y ahí es donde muchos trabajadores pueden llevarse una sorpresa al hacer sus cálculos.

El año 2027 marcará un punto de inflexión porque culmina el calendario progresivo iniciado con la reforma de 2011 y se despliegan cambios aprobados después en el sistema de pensiones. En la práctica, habrá que mirar tres datos: los años cotizados, la edad ordinaria que corresponde a cada trabajador y la fórmula con la que se calcula la base reguladora. El resultado puede afectar de lleno a quienes estén cerca del retiro y crean que con cumplir 65 años o haber trabajado “mucho tiempo” ya basta para cobrar la pensión completa.

Cambios en la pensión

El primer cambio importante afecta al porcentaje de pensión que se cobra sobre la base reguladora. Hasta el 31 de diciembre de 2026, para alcanzar el 100% de la base reguladora se exigen 36 años y seis meses cotizados. A partir del 1 de enero de 2027, el listón sube a 37 años. La Seguridad Social recoge que, con 15 años cotizados, se tiene derecho al 50% de la base reguladora, y que para llegar al 100% en 2027 será necesario completar esos 37 años de cotización.

La escala funciona de forma progresiva. Los primeros 15 años dan derecho al 50% de la base reguladora. A partir de ahí, cada mes adicional va sumando porcentaje hasta llegar al 100%. Desde 2027, según la normativa derivada de la reforma de pensiones, a partir del mes 181 y hasta el 428 se añade un 0,19% por cada mes cotizado, y por los 16 meses siguientes se suma un 0,18% por mes. Quien no alcance los 37 años no pierde necesariamente el derecho a pensión, pero sí verá reducido el porcentaje que se aplica a su base reguladora.

Edad de jubilación

El segundo cambio clave es la edad ordinaria de jubilación. En 2027 quedará fijada en 67 años para quienes no alcancen una cotización larga. Solo podrán jubilarse ordinariamente a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y seis meses cotizados. La propia Seguridad Social resume la regla aplicable desde 2027: 65 años para quienes tengan 38 años y seis meses o más cotizados, y 67 años para quienes no lleguen a esa cifra. Por eso es importante no confundir los 37 años necesarios para cobrar el 100% de la base reguladora con los 38 años y seis meses exigidos para retirarse a los 65.

Esto provoca una situación que puede resultar llamativa. Un trabajador que en 2027 tenga 37 años cotizados podrá alcanzar el 100% de su base reguladora, pero no por ello podrá jubilarse ordinariamente a los 65 años. Si no llega a los 38 años y seis meses de cotización, su edad ordinaria será de 67 años. Si decide retirarse antes, deberá entrar en alguna modalidad de jubilación anticipada y asumir los coeficientes reductores que correspondan. Dicho de otra forma: cobrar el 100% de la base reguladora no significa automáticamente poder jubilarse a los 65.

Cotización

El requisito mínimo para acceder a una pensión contributiva no cambia: seguirán siendo necesarios al menos 15 años cotizados, de los cuales dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. Con ese mínimo se accede al 50% de la base reguladora, no a la pensión completa. Este punto también genera confusión, porque la pensión final no depende solo de los años trabajados, sino de las bases por las que se haya cotizado. Dos personas con 37 años cotizados pueden cobrar cantidades muy distintas si sus bases de cotización han sido diferentes.

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Calcular la base reguladora

A todo ello se suma el cambio en la forma de calcular la base reguladora. El Real Decreto-ley 2/2023 introdujo un nuevo sistema progresivo que empieza a desplegarse en 2026 y 2027. Desde el 1 de enero de 2027, la base reguladora podrá calcularse dividiendo entre 354,67 la suma de las 304 bases de cotización de mayor importe dentro de los 308 meses inmediatamente anteriores al mes previo a la jubilación. Este mecanismo permite descartar algunos meses peores dentro del periodo, una medida pensada para carreras laborales con lagunas, bajadas salariales o etapas finales más irregulares.