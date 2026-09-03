Abigail, argentina que trabaja en Tokio, revela lo que no debes hacer en una empresa japonesa: “Te van a mirar raro”

La cultura laboral japonesa suele despertar curiosidad, sorpresa y también muchos tópicos. Horarios largos, jerarquías muy marcadas, formalidad extrema y una idea del trabajo muy ligada al grupo. Pero no todo está escrito en un manual. Algunas normas, simplemente, se aprenden cuando alguien entra en una empresa y entiende qué cosas “quedan mal”.

Eso es lo que cuenta Abigail, una argentina que vive desde hace más de diez años en Japón y que trabaja en Tokio, en un vídeo en el que repasa varias situaciones que le llamaron la atención dentro de una empresa japonesa. “Algunas de estas cosas están prohibidas explícitamente, pero otras son más de forma implícita”, explica.

La creadora, conocida en redes por su contenido sobre la cultura nipona, resume así una de las claves del entorno laboral japonés: hay reglas oficiales y hay códigos no escritos. Y estos últimos pueden pesar tanto como los primeros.

El pelo y la apariencia

Una de las primeras cosas que menciona Abigail es el color del pelo. Según relata, en muchas empresas japonesas sigue estando mal visto llevar tonos demasiado claros o colores de fantasía, especialmente en puestos de atención al cliente o ventas.

La creadora explica que, incluso cuando no se trata de un color llamativo como rosa o violeta, algunas compañías pueden considerar que un castaño claro o un tono poco “natural” no encaja con la imagen que se quiere dar al cliente.

“Lo ideal es mantener una armonía visual y dar una sensación de tranquilidad al cliente”, señala. De hecho, cuenta que en uno de sus primeros trabajos existía incluso una guía con los tonos permitidos y no permitidos.

Algo similar ocurre con las uñas. Abigail explica que llevarlas arregladas no es necesariamente un problema, pero sí pueden estar mal vistas si son demasiado largas, llamativas o con diseños muy cargados. En puestos donde se entregan tarjetas profesionales o se trata con clientes, las manos forman parte de esa imagen formal que la empresa quiere proyectar.

No hablar demasiado de la vida privada

Otro punto que le sorprendió fue la forma de separar la vida personal del trabajo. Abigail cuenta que en Japón no es habitual hablar con naturalidad de una pareja dentro del entorno laboral, salvo que exista mucha confianza o se trate ya de un matrimonio.

No significa que esté prohibido decir que se tiene novio o novia, pero sí hay una barrera mayor. Según explica, si alguien necesita ausentarse por un problema relacionado con su pareja, es más probable que diga simplemente que “le surgió algo” antes que dar detalles personales.

Para Abigail, esto tiene que ver con el valor que se da en Japón a la privacidad y a no exponer demasiado la vida íntima en un contexto profesional.

Cuidado con las redes sociales

La prudencia también se traslada a las redes. La argentina compara su experiencia en una empresa japonesa con lo que vio después en una compañía europea, donde compañeros y superiores compartían fotos de eventos, viajes laborales o logros profesionales en LinkedIn con mucha más naturalidad.

En su empresa japonesa, en cambio, subir imágenes del trabajo a las redes sociales podía ser mucho más delicado. No solo por posibles secretos empresariales o permisos de clientes, sino también por la percepción de estar “disfrutando” durante un viaje de negocios.

Abigail recuerda el caso de una compañera que tuvo problemas por publicar fotos en un restaurante durante un viaje laboral. Aunque no estuviera necesariamente incumpliendo su horario, la imagen no fue bien recibida.

Vacaciones largas: permitidas, pero delicadas

Las vacaciones son otro capítulo aparte. Abigail cuenta que, aunque en su caso pudo tomarse viajes largos para visitar a su familia fuera de Japón, no siempre es algo habitual entre trabajadores japoneses.

La razón no es solo económica. Según explica, existe una presión implícita ligada a no cargar de trabajo al resto del equipo. Tomarse muchos días seguidos puede generar incomodidad porque obliga a otros compañeros a cubrir tareas.

Aun así, también matiza que sus supervisores se portaron bien con ella y entendieron que, al vivir lejos de su país, necesitaba más días para poder viajar y ver a su familia.

El peso de la jerarquía y el lenguaje formal

El último punto que destaca Abigail tiene que ver con el idioma. En una empresa japonesa, dice, es fundamental entender los niveles de formalidad, el lenguaje humilde y el lenguaje honorífico.

No se trata solo de hablar con respeto al cliente. También afecta a supervisores y compañeros con más antigüedad, los llamados senpai. Aunque exista confianza o amistad, la jerarquía laboral sigue marcando la manera de hablar.

Noticias relacionadas

Abigail resume que muchas de estas normas no siempre aparecen escritas, pero forman parte del día a día. No cumplirlas no implica necesariamente una sanción inmediata, pero sí puede provocar miradas, incomodidad o la sensación de que alguien no entiende del todo cómo funciona el ambiente laboral japonés.