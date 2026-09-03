Despedida después de trabajar 30 años en un hotel por llevarse seis rollos de papel higiénico porque su mascota había vomitado en el coche

Puede parecer de película pero es del todo real. La gobernanta de un hotel de Cataluña fue despedida por llevarse seis rollos de papel higiénico de su centro de trabajo. La mujer llevaba 30 años trabajando en el hotel pero igualmente le costó el despido.

La mujer salió por la puerta trasera con los rollos de papel higiénico en una bolsa de plástico y al poco tiempo se le notificó el despido sin indemnización. ¿Qué argumentó? Reconoció el robo pero alegó que era para limpiar del coche el vómito del perro de su hijo.

La mujer denunció y en primera instancia el tribunal condenó a la empresa a readmitir o a pagarle 60.318 euros. El hotel también recurrió y el pasado mes de marzo el una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó que el despido era procedente. Ahora la mujer puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

Buena fe contractual

Este es el caso que han expuesto en el programa de Telecinco, ‘Vamos a ver’, que recoge una noticia de El Economista. El abogado laboralista Juanma Lorente atendía la llamada del espacio matutino para comentar esta noticia y explicaba que “este tipo de sentencias no son raras”.

Así relata que en su despacho ha tenido casos de trabajadores de supermercados que sustraen algo de poco valor y acaban despedidos, y es procedente. “Aquí lo que se valora es que has robado, lo que has robado pasa a un segundo plano”, detalla y añade que se ha trasgredido la buena fe contractual, y ese es el motivo del despido. En este sentido también incide en que la empresa está mandado un mensaje: “Si se te ocurre llevarte lo que sea que sepas que vas a la calle”, considera Lorente.

Por último, y a preguntas de los periodistas, el abogado detalla que la empresa podía haber abogado por una suspensión de empleo y sueldo después de ver la trayectoria de la empleada pero “aunque entendamos que es una barbaridad si acudimos a las sentencias previas, tiene sentido”.