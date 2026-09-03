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Manolo, un médico con covid persistente, gana al INSS y le conceden la incapacidad permanente absoluta

La enfermedad le causó secuelas que le afectaban a su capacidad cognitiva y le imposibilitaban poder desarrollar su profesión pero la Seguridad Social rechazó dos veces su petición

Aniversario del confinamiento en España provocado por la Covid-19

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Se cumplen cinco años del confinamiento en España provocado por la Covid-19 / Europa Press

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O. Casado

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Son muchos los casos que se conocen de profesionales a los que se les diagnostica una incapacidad permanente por distintas dolencias. En la cuenta de la abogada Marina Alaminos, abogada especialista en incapacidad permanente y negligencias médicas, cuenta algunos casos como el de un facultativo al que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó en un primer momento la incapacidad y luego consiguió que se la concedieran.

En su cuenta de Instagram, Alamino cuenta que Manolo es un médico al que el covid-19 le cambió la vida. Se contagió y pasaron los meses y quedaron las secuelas que iban más allá de un simple cambio físico, notaba que su cabeza ya no funcionaba igual.

Este médico olvidaba cosas, no lograba concentrarse, perdía el hilo de las conversaciones y, en general, todo lo hacía un poco más ralentizado. Estos síntomas para un facultativo son un gran problema y le diagnosticaron covid persistente con importantes secuelas cognitivas.

Pese a que intentó volver a trabajar “no podía asumir la responsabilidad que exigía su profesión”, explica la abogada, por lo que pidió la baja. Tras un largo periodo el INSS le denegó la incapacidad permanente ya que argumentaban que podía seguir trabajando.

“Cuando revisé la documentación vi que era un profesional cuya capacidad de atención, memoria y concentración estaba gravemente limitada. Y eso era incompatible no solo con la Medicina, sino con cualquier trabajo que exigiera responsabilidad y rendimiento continuado”, explica la letrada.

Reclamación y demanda

El despacho de abogados presentó una reclamación al INSS explicando cómo las secuelas cognitivas afectaban a su día a día y a cualquier actividad laboral, pero nuevamente le fue denegada y presentaron una demanda.

La letrada se ocupó entonces de actualizar todos los informes médicos y reforzar el procedimiento con nuevas pruebas que acreditaban el deterioro cognitivo que sufría.

Según Alaminos, durante el juicio defendieron que “un médico no puede permitirse olvidar, no puede confundirse, no puede perder la concentración mientras toma decisiones que afectan a la salud de otras personas. Y si esas limitaciones le impiden ejercer la Medicina, también le impiden desarrollar cualquier profesión con normalidad”, explica en esta publicación.

Finalmente la jueza determinó que Manolo debía tener la incapacidad permanente absoluta.

“Los problemas de memoria, atención, concentración, velocidad de procesamiento o fatiga cognitiva pueden parecer pequeñas dificultades aisladas. Sin embargo, cuando son persistentes e intensos, pueden impedir mantener el nivel de rendimiento, continuidad, eficacia y responsabilidad que exige cualquier actividad laboral”, explica Alaminos.

En este sentido, recalca la importancia de demostrar las limitaciones funcionales que ocasiona la enfermedad y cómo afectan realmente a esa persona para poder trabajar.

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“Que el INSS haya denegado inicialmente una incapacidad permanente tampoco significa necesariamente que el procedimiento haya terminado”, aclara la letrada que añade que cada caso debe estudiarse individualmente, valorando las patologías, las limitaciones funcionales, la profesión y toda la documentación médica disponible para determinar si existen posibilidades reales de reclamación”.

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